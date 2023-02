Uusi laki rajaa asuntolainojen pituuden 30 vuoteen ja kiristää taloyhtiöiden lainanottoa. Asiantuntijat halusivat rajoittaa kotitalouksien velanottoa tätä kovemmillakin keinoilla.

Taloyhtiölainojen sääntely kiristyy ensi kesänä.

Eduskunta hyväksyi tammikuun lopussa lakipaketin, joka kiristää merkittävästi taloyhtiöiden lainanottoa ja rajaa joiltain osin myös kotitalouksien lainanottoa. Esityksen on määrä astua voimaan tulevana kesänä.

Eduskunnan mielestä uusi laki ”ehkäisee kotitalouksien ylivelkaantumista ja hillitsee liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille”.

Taloyhtiöiden velkaantuminen on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua. Suurin osa valmistuvista taloyhtiöistä on huomattavan velkaantuneita ja muun muassa Suomen pankki on ollut huolissaan taloyhtiöiden velkaantumisesta.

Lakiuudistus rajoittaa uusien taloyhtiöiden lainat enintään 60 prosenttiin myytävän asunnon velattomasta hinnasta. Muutoksella on todennäköisesti vaikutuksia uudisrakentamiseen, sillä vastavalmistuneiden taloyhtiöiden lainamäärät ovat olleet viime vuosina tyypillisesti noin 70 prosenttia velattomasta hinnasta.

”Rajoite on tarpeen uudisasuntorakentamisessa ilmenneiden luototuskäytänteiden rajoittamiseksi ja taloyhtiölainojen liiallisen kasvun ehkäisemiseksi”, lakiesityksessä todetaan.

Lisäksi lakiuudistus rajoittaa uusien taloyhtiöiden lyhennysvapaita. Taloyhtiö voi saada jatkossa lyhennysvapaata enintään 12 kuukaudeksi valmistumisestaan. Tämän lisäksi taloyhtiöiden lyhennysvapaiden saanti on rajattua viisi vuotta kohteen valmistumisen jälkeen.

Tällä hetkellä uudiskohteet ovat lyhennysvapailla tyypillisesti noin kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen.

Lakikokonaisuus rajoittaa myös asuntolainojen pituutta. Asuntolainojen pituus voi jatkossa olla enintään 30 vuotta. 30 vuoden raja koskee sekä taloyhtiölainoja että kotitalouksien ottamia asuntolainoja.

Uudistus vaikuttaa myös tältä osin Suomen asuntolainamarkkinoihin, sillä suomalaisten asuntolainojen pituudet ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Euromääräisesti noin kymmenesosa uusista asuntolainoista oli yli 30-vuotisia vuonna 2021.

Lainojen 30 vuoden enimmäispituus ei ole kuitenkaan aivan ehdoton. Pankit voivat myöntää tätä pidempiäkin lainoja, kunhan näiden lainojen osuus on alle kymmenesosa pankin myöntämien lainojen määrästä.

Lakiuudistukset koskevat vain uutta lainanottoa, eli rajoituksilla ei ole suoria vaikutuksia tällä hetkellä lainaa ottaneisiin taloyhtiöihin tai kotitalouksiin.

Alun perin hallitus yritti hillitä kotitalouksien velkaantumista tätä järeämmilläkin keinoilla. Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti syksyllä 2019, että kotitalouksien lainojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) linjasi kuitenkin kesällä 2021, ettei kotitalouksille tule velkakattoa tämän hallituskauden aikana.

Laki poikkeaa työryhmän esittämästä myös esimerkiksi asuntolainojen pituuden suhteen. Työryhmä esitti asuntolainojen pituuden rajaamista 25 vuoteen, kun nyt hyväksytyssä laissa lainojen enimmäispituus on 30 vuotta.

Kotitalouksien velkaantuminen nousee todennäköisesti seuraavan hallituksen pöydälle. Valtiovarainministeriö asetti helmikuun alussa työryhmän selvittämään kotitalouksien velkaantumista ja korkojen nousun vaikutuksia. Yksi työryhmän pohtimista keinoista on Saarikon toissa kesänä tyrmäämä kotitalouksien velkakatto.

Työryhmän on tarkoitus saada esityksensä valmiiksi huhtikuun puolivälissä, jolloin eduskuntavaalien jälkeiset hallitusneuvottelut ovat käynnissä.

Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta 2023.