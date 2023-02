Sähkösopimuksen valinnan ajankohdalla voi olla tuntuva vaikutus kuluttajan lompakkoon.

Määräaikaisten sähkösopimusten halpeneminen jatkuu. Maanantaina tarjolla olevista sopimuksista sähköenergia maksoi Energiaviraston mukaan halvimmillaan 10,85 senttiä kilowattitunnilta.

Tarjous oli Helenin ja se oli voimassa kaksi vuotta.

Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat pudonneet huomattavasti vain viikoissa. Kolme viikkoa sitten halvimmassa sopimuksessa sähköä myytiin 16,3 sentillä kilowattituntia kohti. Kaksi viikkoa sitten edullisin hinta oli 13,7 senttiä ja viikko sitten 11,5 senttiä.

Halvimman sähkösopimuksen sähköenergia on nyt siis yli 5,4 senttiä kolmen viikon takaista halvempaa. Prosentuaalisesti hinnasta on kadonnut yli 33 prosenttia.

Halvimman sopimuksen kuukausihinta on 500 kilowattitunnin kuukausikulutuksella laskenut kolmessa viikossa 27 eurolla. Jos sopimus on voimassa kaksi vuotta, sopimusten sähköenergialaskuissa olisi eroa 648 euroa.

Sopimuksen valinnan ajankohdalla voi siis olla suuri taloudellinen vaikutus.

Määräaikaisten sähkösopimusten halpeneminen näkyy myös selvästi suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä, sillä yhä useampi valitsee määräaikaisen sopimuksen päättyessä pörssisähkön.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistaman Helenin asiakkaista 90 prosenttia tällaisista asiakkaista on valinnut pörssisähkön ja noin 10 prosenttia uuden määräaikaisen sopimuksen.

Tämä selittyy pitkälti sillä, että pörssisähkö on ollut halpaa. Helmikuussa pörssisähkö on maksanut arvonlisäveroineen keskimäärin 8,6 senttiä kilowattitunnilta. Vielä joulukuussa sähkö maksoi veroineen keskimäärin 27 senttiä. Helmikuussa pörssisähkö on toistaiseksi ollut halvempaa kuin vuosi sitten helmikuussa.

Hintaa on painanut muun muassa halpa maakaasu sekä lauha ja tuulinen talvi. HS kertoi viikonloppuna, että tammikuussa tuulivoimalat tuottivat sähköä yli neljäsosan koko Suomen sähkön tuotannosta eli yhteensä 1 918 gigawattituntia. Vain ydinvoimalat tuottivat enemmän sähköä eli runsaat 2 300 gigawattituntia.

Edellinen tuulivoiman tuotantoennätys on lokakuulta, jolloin tuulivoima tuotti 1 455 gigawattituntia.

Pörssisähkön edullisuuden lisäksi myös määräaikaisten sopimusten hintalasku houkuttelee odottamaan ennen sitoutumista uuteen sopimukseen.

Toistaiseksi myös sähkön johdannaismarkkinat ennakoivat hintojen pysyvän esimerkiksi joulukuun hintoihin verrattuna maltillisina. Mahdollista on, että johdannaishinnat laskevat kesää kohti. Se tarkoittaisi myös, että myös määräaikaisten sopimusten hinta laskisi.

Sähköjohdannaisten hintoja kannattaa kuitenkin tulkita varauksella. Johdannaiset ovat energiakriisin aikana ennustaneet pörssisähkön hintakehitystä tavallista epäluotettavammin.