Komissio uskoo euroalueen välttävän taantuman täpärästi – Suomessa tilanne on pahempi

Uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaisi tänä vuonna 0,9 prosenttia mutta Suomen talous vain 0,2 prosenttia.

Euroalueen talouskasvu hidastuu tänä vuonna ennakoitua vähemmän, arvioi Euroopan komissio maanantaina julkaistussa uudessa suhdanne-ennusteessaan.

Komissio arvioi euroalueen elintasoa mittaavan bruttokansatuotteen kasvavan tänä vuonna 0,9 prosenttia. Syksyllä se arvioi talouden kasvavan tänä vuonna vain 0,3 prosenttia. Viime vuonna euroalueen talous kasvoi 3,5 prosenttia.

Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan talouden kehitys oli loppuvuonna ja alustavien tietojen mukaan myös alkuvuonna ennustettua parempaa, minkä takia ”tekninen taantuma” vältetään täpärästi. ”Tekninen taantuma” tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina ja työttömyys on pysynyt ennätyksellisen vähäisenä.

Talouden vastatuuli on kuitenkin edelleen voimakasta Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia, mikä on kiihdyttänyt voimakkaasti kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota.

Ripeän inflaation takia kotitalouksien reaalitulot supistuvat ja yritysten kustannukset kasvavat, jolloin kulutus ja tuotanto vähenevät.

Komission ennustaa inflaatiovauhdin hidastuvan tänä vuonna euroalueella 5,6 prosenttiin ja ensi vuonna 2,5 prosenttiin. Viime vuonna se oli 8,4 prosenttia.

Talouskomissaari Gentilonin mielestä on rohkaisevaa, että Euroopassa on onnistuttu vähentämään riippuvuutta venäläisestä energiasta, energian hinnat ovat halvenneet ja inflaatioon voimakkain vaihe on ohitettu.

Suomen talouden näkymät ovat synkemmät ja taantuman vaara on edelleen todellinen. Komission arvioi talouden kasvavan tänä vuonna 0,2 prosenttia, mutta inflaatiovauhdin hidastuvan 4,2 prosenttiin.

Ensi vuonna Suomen talous kasvaa komission mukaan 1,4 prosenttiin ja inflaatiovauhti hidastuu 2,0 prosenttiin.

Komission ennuste Suomen kuluvan vuoden talouskasvusta on kaikesta huolimatta valoisampi kuin monilla suomalaisilla pankeilla ja tutkimuslaitoksilla.

Finanssiryhmä OP arvioi kaksi viikkoa sitten Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Nordea arvioi talouskasvun hidastuvan tasan nollaan.

Valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa talouden supistuvan tänä vuonna 0,2 prosenttia ja Suomen Pankki 0,5 prosenttia.

Suomessa elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamus talouteen on poikkeuksellisen heikkoa verrattuna moniin muihin eurovaltioihin.