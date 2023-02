Teslan vastamainoksessa auto kolaroi rattaiden kanssa ja ajaa lasta esittävän mallinuken yli.

Teslan pääkriitikko maksoi automerkin vastamainoksen esittämisestä Super Bowlissa. Amerikkalaisen jalkapallon superspektaakkeli järjestettiin Yhdysvalloissa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaan.

Vastamainos kritisoi Teslan pitkälle vietyä automaatti­ohjaus­järjestelmää, jolla periaatteessa voisi ajaa täysin ilman käsiä. Autoihin saatavilla oleva järjestelmä ei ole vielä valmis, vaan kyse on vasta beetaversiosta.

Vastamainoksessa esitellään ohjausjärjestelmän puutteita. Mutkaisella tiellä auto ajautuu vastaantulijoiden kaistalle, kun autoilija irrottaa kädet ratista.

Videolla auto ajaa suojatietä ylittävän taaperoa esittävän mallinuken yli sekä kolaroi lastenrattaiden kanssa. Lisäksi mainoksessa Tesla ei piittaa liikennemerkeistä.

Vastamainoksessa sanotaan, että Teslan itseohjaava ajojärjestelmä vaarantaa ihmiset petollisen markkinoinnin ja kelvottoman suunnittelun vuoksi.

Vastamainoksen takana on The Dawn Project, jonka kalifornialainen Dan O’Dowd on perustanut. Mainos maksoi The Dawn Projectille 598 000 dollaria, uutisoi CNN. Summa vastaa noin 559 000 euroa.

O’Dowd on käyttänyt miljoonia dollareita Tesla-vastaisissa pyrkimyksissään. Hän on kertonut pyrkivänsä tekemään ”tietokoneista turvallisia ihmiskunnalle”.

O’Dowdin pyrkimysten vilpittömyyteen voi suhtautua kriittisesti, sillä hänen yrityksellään on kytköksiä autojen itseohjausjärjestelmiin liittyviin yrityksiin.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii parhaillaan Teslan ohjausjärjestelmää. Asiantuntijoiden mukaan ministeriö saattaa tarkastella ohjausjärjestelmään kytkeytyviä turvallisuusongelmia.

Lisäksi valtateiden turvallisuuden parantamiseen pyrkivä virasto National Highway Traffic Safety Administration tarkastelee ohjausjärjestelmää.

Kyseinen virasto pystyy halutessaan kieltämään ominaisuuden käytön Yhdysvaltojen julkisilla teillä. Vastamainoksessa kyseiseltä virastolta vaaditaan toimia.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Washington Post ja Mashable.