Kysymys siitä, saako puhtaan vedyn tuotannossa käyttää ydinvoimalla tuotettua sähköä, ratkaistaan myöhemmin.

Puhtaan vedyn investointien tulppana ollut epävarmuus EU-sääntelyn suunnasta alkaa hälventyä. Euroopan komissio julkaisi maanantaina uusiutuvan vedyn kriteerit, joita sijoittajat ja yritykset ovat odottaneet kovasti, myös Suomessa.

Suomeen on suunnitteilla miljardien eurojen arvosta investointeja puhtaan vedyn tuotantoon, mutta moni yritys on ollut haluton tekemään lopullista investointipäätöstä ilman varmuutta EU-sääntelyn yksityiskohdista.

”On erittäin hyvä, että kriteeristö saatiin julki. Tämän pohjalta Suomeen voidaan tehdä investointi­päätöksiä puhtaan vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantoon”, sanoo Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors.

Keskeisintä kriteereissä ovat säännöt vedyn tuotannossa käytetyn sähkön hankinnalle.

”Kaikki teolliset toimittajat odottavat kriteerejä sille, mitä sähköä vedyn tuotannossa saa käyttää”, Lindfors sanoo.

Toisin kuin teollisuuden nykyisin käyttämä fossiiliperäinen vety, puhdas vety valmistetaan elektrolyysissä erottamalla vety vedestä sähköllä. Prosessi itsessään ei tuota hiilidioksidi­päästöjä, mutta kuluttaa paljon sähköä. Niinpä sen ympäristö­ystävällisyys riippuu käytetyn sähkön tuotannon päästöistä.

Jotta vetyä saa kutsua uusiutuvaksi, myös käytetyn sähkön on oltava uusiutuvaa. Vedyn tuotantolaitos voi olla suoraan yhdistetty esimerkiksi tuulipuistoon, mutta sähkön voi myös hankkia pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla.

Sääntelyllä halutaan varmistaa, ettei energiasyöppö vedyn tuotanto vie puhdasta sähköä muilta aloilta ja johda pahimmillaan epäsuorasti fossiilisen sähköntuotannon lisääntymiseen. Siksi uusiutuvan vedyn leiman saaminen edellyttää, että sähkö tulee enintään kolme vuotta vanhoista tuuli- tai aurinkopuistoista.

Nopeita investointeja vedyn tuotantoon kuitenkin kannustetaan sillä, että viimeistään vuoden 2027 lopussa käynnistyvät laitokset saavat tästä ”lisäisyyden” vaatimuksesta kymmenen vuoden vapautuksen.

Koska uusiutuvien tuotanto vaihtelee sään mukaan, sääntelyssä piti ratkaista kysymys siitä, kuinka tarkasti vedyn tuotannon on seurattava sähkön tuotantoa.

Tältä osin sääntelyyn tehtiin pitkä siirtymäaika, jolloin riittää, että sähkön ja vedyn tuotanto kohtaavat kuukausitasolla. Vedyn tuottajan on siis joka kuukausi ostettava uusiutuvaa sähköä määrä, jonka tuotanto on kuluttanut. Sääntely kiristyy vasta vuoden 2030 alussa, jonka jälkeen sähkön tuotannon ja kulutuksen on kohdattava joka tunti.

Suomessa yrityksille iso kysymys on, voiko vetyä kutsua puhtaaksi, jos sen tuotannossa käytetty sähkö on tuotettu ydinvoimalla. Tämä asia ratkeaa myöhemmin, kun komissio julkaisee kriteerit vähähiiliselle vedylle. Kriteerejä odotetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.