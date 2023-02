Yhdysvaltalaisyritykset eivät saa myydä mustalla listalla oleville organisaatioille teknologiaa.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö on asettanut talouspakotteita yhteensä kuudelle kiinalaiselle yritykselle ja tutkimuskeskukselle, jotka ovat yhteydessä Kiinan vakoilu­laitteiksi epäiltyihin palloihin, kertoo uutistoimisto AFP.

Kauppaministeriö lisäsi organisaatiot niin sanotulle mustalle listalle uutistoimisto AFP:n mukaan viime viikon perjantaina. Listalla olo tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalais­yritykset eivät saa myydä listalla oleville organisaatioille teknologiaa.

Kiinan hallinto protestoi pakotteita maanantaina ja kutsui niitä laittomiksi ja yksipuolisiksi. Yhdysvallat ampui alas maan ilmatilassa kulkeneen kiinalaispallon aiemmin tässä kuussa.

Yhdysvaltojen mustalle listalle joutuivat Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Groupin 48. tutkimuskeskus, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology ja Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Beijing Nanjiang -yhtiön omistaa Shanghain pörssiin listatun kiinteistöyhtiö Deluxe Familyn tytäryhtiö. Kiinan valtionmedia on aiemmin ylistänyt yhtiön kehittämää ilma-alusta.

China Electronics Technology Group on valtio-omisteinen it-jätti. Sen 48. tutkimus­keskus on erikoistunut sähköjärjestelmien ja aurinkoenergian tutkimukseen. Keskus on kehittänyt aurinkokennoja, joita voi käyttää sekä sotilas- että siviililentokoneissa.

Eagles Men -yhtiön on perustanut sotilasilmailun asiantuntija Wu Zhe. Yhtiö on erikoistunut lentokoneiden häiveteknologian tutkimukseen ja kehitykseen. Wu kertoi vuonna 2019 Kiinan valtionmedialle, että yhtiö kehittänyt stratosfäärisen ilma-aluksen.

Dongguan Lingkong -yhtiöön on sijoittanut muun muassa Eagles Men -yhtiö ja pekingiläinen yliopisto Beihang University. Yhtiö on kehittänyt kaukokartoitustekniikkaa.

Tian-Hai-Xiang-yhtiön on alun perin perustanut Kiinan armeija kehittämään miehittämättömiä tiedustelulentokoneita. Nykyisin yhtiö on erikoistunut valvonta­lennokkeihin, ja sen omistaa armeijataustainen Li Yuzhuang.

Shanxi Eagles Men -yhtiön omistaa Eagles Men. Se on keskittynyt kemiallisiin tuotteisiin, AFP kertoo.