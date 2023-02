Tehtaan on määrä olla toiminnassa vuonna 2026 ja valmistaa akkuja 400 000 sähköauton tarpeisiin vuosittain. Akkuteknologiassa Ford hyödyntää kiinalaisen CATL:n osaamista.

Yhdysvaltalainen autovalmistaja Ford Motor suunnittelee rakentavansa uuden sähköautojen akkutehtaan Michiganiin. Kyseessä on yhtiön mukaan 3,5 miljardin dollarin hanke.

Tehtaan on määrä aloittaa LFP-akkujen tuotanto vuonna 2026, työllistää noin 2 500 ihmistä ja tuottaa akkuja noin 400 000 sähköauton tarpeisiin vuosittain.

”Tuotannon tuominen Amerikkaan vie meitä lähemmäs akkuitsenäisyyttä”, sanoo Fordin hallituksen puheenjohtaja Bill Ford.

Yhteistyössä Fordin kanssa hankkeessa on kiinalainen CATL, maailman suurin sähköautojen akkujen valmistaja. Yhteistyö kiinalaisten kanssa on jo ehtinyt herättää keskustelua maiden kiristyneiden välien vuoksi. Ford on vakuuttanut, että se omistaa ja operoi koko tehtaan toimintaa, ja akkuosaaminen ostetaan CATL:ltä alihankintana. Asiasta kertovat lukuisat kansainväliset mediat, mukaan lukien uutistoimistot Reuters ja Bloomberg.

Ford tavoittelee suunnitelman avulla merkittäviä taloudellisia tukia Yhdysvalloissa. Tuet liittyvät Yhdysvaltojen säätämään vihreää siirtymää tukevaan ja kotimaisuusvaatimuksia sisältävään lainsäädäntöön IRA:han (Inflation Reduction Act). Se tukee tuotantoa Yhdysvalloissa muun muassa verohelpotuksin.

Fordin hallituksen varapuheenjohtajan Lisa Draken mukaan IRA ”oli äärimmäisen tärkeä osa” Fordin päätöstä sijoittaa akkutehdas juuri Michiganiin. Fordin on Reutersin mukaan mahdollista näiden tukien avulla saavuttaa sähköautotoiminnan tulostavoitteensa eli 8 prosentin voittomarginaali.

Saadakseen akkutehtaan alueelle Michigan on jo luvannut yli miljardin dollarin tuet 15 vuoden ajalle.

Fordin toimitusjohtaja Jim Farley kertoi maanantaina, että yhtiöstä tulee uuden tehtaan myötä ensimmäinen autovalmistaja, joka on sitoutunut valmistamaan Yhdysvalloissa sekä NCM-akkuja (nikkeli-koboltti-mangaani) ja LFP-akkuja (litium-rautafosfaatti).

”Tämä on iso juttu Fordille”, Farley twiittasi.

Viime vuonna Ford kertoi alkavansa asentaa CATL:n Kiinassa valmistamia akkuja osassa sen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä Mustang-katumaastureita ja Fordin lava-autoja. Viime vuonna Ford kertoi yhteistyöstään korealaisen SK Innovationin kanssa rakentaakseen akkutehtaat Tenneseehen ja Kentuckyyn.

Fordin tavoitteena on alkaa valmistaa vuosittain 600 000 sähköautoa tämän vuoden loppuun mennessä.

Fordin osake päätyi maanantaina suunnitelman julkistamisen jälkeen 2,8 prosentin nousuun.