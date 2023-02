Sekä Supercellin liikevaihto että käyttökate kutistuivat viime vuonna selvästi. Yhtiö investoi tulevien vuosien kasvuun perustamalla Yhdysvaltoihin studion ja kehittämällä uutta teknologiaa.

Suomen merkittävimpiin veronmaksajiin kuuluvan peliyhtiö Supercellin tulos notkahti viime vuonna selvästi.

Yhtiön kannattavuutta kuvaava käyttökate laski vuodesta 2021 peräti 14 prosenttia. Käyttökate oli vuonna 2022 noin 623. Vuoden 2021 käyttökate oli 734 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 6 prosenttia. Liikevaihto oli vuonna 2022 lähes 1,8 miljardia euroa.

Supercell teki kuitenkin liikevaihtonsa vuonna, jolloin siltä ei ilmestynyt taaskaan yhtään uutta peliä. Sen viisi markkinoilla olevaa vanhaa peliä kykenevät siis edelleen takomaan merkittävää tulosta. Yhtiön tuorein peli Brawl Stars on ilmestynyt vuonna 2018 eli se on jo neljä vuotta vanha.

Supercell tunnetaan äärimmäisen korkeasta rimasta peleille, jotka etenevät sen putkessa kansainväliseen julkaisuun asti. Jokaisen varsinaiseen julkaisuun etenevän pelin on oltava sellainen, jolla on mahdollisuus nousta pitkäkestoiseksi menestykseksi.

Sen merkittävin hittipeli Clash of Clans täytti viime vuonna kymmenen vuotta. Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo pelin tuottaneen historiansa aikana jo yli kymmenen miljardia dollaria.

”Se on käsittämätön luku yhden pelin historiassa. Kukapa olisi uskonut, kun näitä pelejä aikoinaan rakennettiin”, Paananen sanoi yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä Supercellin pääkonttorilla Jätkäsaaressa.

Viime vuosi oli historian ensimmäinen, kun koko pelimarkkina laski maailmanlaajuisesti. Analyysiyhtiö Newzoon mukaan pelimarkkina laski 2022 aikana 6,4 prosenttia. Supercellin liikevaihdon lasku oli siis linjassa sen kanssa.

Kehityksen taustalla oli Paanasen mukaan erityisesti kolme syytä.

Koronan aikana ihmiset viettivät enemmän aikaa ruutujen ääressä, mikä kasvatti useimpien peliyhtiöiden liikevaihtoa lyhytaikaisesti. Nyt se viihdepalveluita nostanut piikki on sulanut.

Taantumapelot, energian hinnan kehitys ja inflaatio vaikuttavat myös siihen, miten paljon kuluttajat käyttävät rahaa pelien sisäisiin ostoksiin.

Kolmanneksi Supercellin liikevaihdon laskuun vaikutti myös sen oma päätös lopettaa liiketoiminta Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

”Se oli meille iso päätös ja sisäinen keskustelu, sillä peleillämme on näissä maissa miljoonia ja miljoonia pelaajia. Mutta olemme suomalainen yritys ja osa länsimaista pakoterintamaa”, Paananen sanoo.

Supercell tunnetaan äärimmäisen korkeasta rimasta peleille, jotka etenevät sen putkessa kansainväliseen julkaisuun asti. Jokaisen varsinaiseen julkaisuun etenevän pelin on oltava sellainen, jolla on mahdollisuus nousta pitkäkestoiseksi menestykseksi.

Myös viime vuonna Supercell tappoi yhden peliprojektinsa Clash Questin, joka oli ollut testimarkkinoilla.

”Se ei löytänyt niin isoa yleisöä kuin toivoimme, joten tiimi päätti tappaa sen. Se oli hyvä peli, mutta liian pienelle kohderyhmälle tavoitteisiimme verrattuna.”, Paananen kommentoi.

Toisen testimarkkinoilla olleen pelinsä, Everdalen, Supercell puolestaan sulki lokakuussa. Pelin elämä kuitenkin jatkuu, sillä Supercell kertoi myyneensä pelin oikeudet ja jatkokehityksen toiselle suomalaiselle pelistudiolle Metacorelle. Everdale perustuu yhdessä rakentamiseen ja rauhalliseen kyläelämään.

Supercell on Metacoren sijoittaja ja enemmistöomistaja.

Lue lisää: Suomalainen peliyhtiö käytti 20 miljoona euroa Hollywood-tähtien kanssa tehtyihin tv-mainoksiin – “Meillä on isoja tavoitteita."

Tänä vuonna helmikuun alussa Supercell kertoi uudesta testimarkkinoilla olevasta Squad Busters -pelistä. Peli yhdistää Supercellin kaikkien aikaisempien pelibrändien eli esimerkiksi Clash of Clansin ja maatilapeli Hay Dayn hahmoja samaan peliin. Toistaiseksi peli on yhtiön mukaan aikaisessa kehitysvaiheessa, ja se on saatavilla vain rajoitetulle testiryhmälle Kanadassa.

Supercellin Shanghain tiimi Kiinassa on puolestaan julkaissut testimarkkinoilla Clash Mini -pelin, joka on Paanasen mukaan varsin lupaava.

Käyttökatteen lasku johtui pääasiassa Supercellin merkittävistä investoinneista tuotekehitykseen, uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja sijoitustoiminnasta ulkopuolisiin pelistudioihin.

Paananen luonnehtii vuotta kaikkiaan rakentamisen vuodeksi. Nämä panostukset eivät näkyneet vielä 2022 liikevaihdon kasvussa, mutta yhtiö uskoo niiden tuovan kasvua pitkällä tähtäimellä.

”Pelaamme mieluummin hyökkäyspeliä kuin puolustusta”, Paananen sanoo jääkiekkotermein.

Yhtiö on vahvassa asemassa ja erittäin kannattava. Supercellin peleillä oli viime vuoden aikana keskimäärin 250 miljoonaa aktiivista pelaajaa kuukaudessa. Se luo pohjan, jonka päälle yhtiö voi rakentaa myös aikoina, jolloin yleinen taloustilanne olisi heikompi.

Uusia avauksia olivat esimerkiksi uuden studion avaaminen Yhdysvalloissa, missä Supercell palkkasi viime vuonna kaksi uutta pientä tiimiä.

Valittujen pelialan konkareiden taustat ovat herättäneet spekulaatiota siitä, voisiko Supercell olla kiinnostunut seuraavaksi laajentamaan toimintaansa tietokone- tai konsolipelien puolelle. Paananen vahvistaa arviot.

”Olemme antaneet ohjeeksi, että tehkää uudenlaisia pelejä, joita ihmiset eivät odottaisi Supercellilta. Eikä ole mitenkään sanottua, että pelit tulevat ensin kännykälle. Rakennamme monen alustan kompetenssia”, Paananen sanoo.

Voikin sanoa, että mobiilipelialalla on nyt päättynyt yksi kehityksen kaari. Applen tuoreet muutokset mobiilipelien mainonnan kohdentamisessa ovat vaikeuttaneet yleisesti peliyritysten toimintaa ja uusien pelien julkaisemista. Myös tämä kehitys suuntaa monien peliyhtiöiden mielenkiintoa kohti tietokone- ja konsolipelejä.

Supercell on aloittanut myös uuden teknologia-alustan kehittämisen. Kyse on pelimoottorista, jonka päällä yhtiön pelit toimivat, ja nyt yhtiö kehittää uutta versiota tästä pohjateknologiastaan.

”Se mahdollistaa pelit myös mobiilin ulkopuolella. Tiimin kunnianhimoinen tavoite on, että alusta pystyy kilpailemaan markkinajohtajien kuten Unrealin ja Unityn teknologian kanssa”, Paananen sanoo.

Tämän kaltainen teknologiainvestointi tuottaa tulosta vasta vuosien kuluttua.

Helsingissä Supercell palkkasi viime vuonna 63 uutta työntekijää, joista puolet tuli Suomen ulkopuolelta.

Paananen kehuu maahanmuuttovirasto Migrin saaneen nyt lupaprosessin varsin hyvään kuntoon. Se ei siis ole enää pullonkaulana ulkomaisten erikoisosaajien rekrytoimiselle.

”Nyt ongelma on englanninkielisten koulupaikkojen saamisessa ja ennen kaikkea siinä, miten tänne tulevien työntekijöidemme puolisot löytävät täältä töitä”, Paananen sanoo.

Supercell oli vuoden 2021 suurin yksittäinen yhteisöveron maksaja. Se maksoi Verohallinnon mukaan yhteisöveroja Suomelle 153 miljoonaa euroa.

Supercell Mikä: Suomalainen mobiilipelien kehittäjä, joka on julkaissut historiansa aikana viisi yli miljardin euron liikevaihtoon yltänyttä menestyspeliä.

Pelit: Clash of Clans (2012), Hay Day (2012), Boom Beach (2014), Clash Royale (2016) ja Brawl Stars (2018)

Perustettu: 2010

Liikevaihto 2022: 1 773 miljoonaa euroa

Käyttökate 2022: 623 miljoonaa euroa

Omistajat: Inari S.à.r.l. (kiinalainen Tencent-konsortio) 88,1%, Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja, muu henkilöstö

Oikaisu 15.2.2023 kello 12.20: Uutisessa kirjoitettiin alkuun, että Supercell on Metacoren vähemmistöomistaja. Todellisuudessa se on enemmistöomistaja.