Riina Nevalainen aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään toukokuussa 2023.

Kauppalehden vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Riina Nevalainen, joka on työskennellyt Aamulehden uutistoiminnasta vastaavana toimituspäällikkönä. Hän on myös vastannut viime vuodet Aamulehden paikallismedioista Pirkanmaalla.

Nevalainen, 42, ryhtyy uudessa tehtävässään johtamaan myös Alma Talentin toimituksia.

Ennen nykyisiä tehtäviään Nevalainen on tehnyt pitkän journalistisen uran uutispäällikkönä Aamulehdessä ja toimittajana Aamulehden digipalvelussa. Nevalainen sai Suuren Journalistipalkinnon työstään Vuoden journalistisena pomona vuonna 2020.

Nevalainen aloittaa tehtävässä viimeistään toukokuussa 2023. Ennen kuin Nevalainen pääsee aloittamaan työssään, Kauppalehden vastaavana päätoimittajana toimii väliaikaisesti Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

Nevalaisen myötä 125-vuotias Kauppalehti saa ensimmäistä kertaa naisen vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän raportoi Alma Talentin toimitusjohtajalle Juha-Petri Loimovuorelle.

Sanoma kustantaa sekä Aamulehteä että Helsingin Sanomia.