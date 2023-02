Toimitusjohtaja Jouko Pölönen selitti viime vuoden 6,6 prosentin negatiivista tuottoa Venäjän hyökkäyssodalla ja keskuspankkien rahapolitiikalla.

Suomen suurimpiin kuuluvan työeläkeyhtiön Ilmarisen vuosi 2022 oli työeläke­varallisuuden näkökulmasta heikko. Yhtiön sijoitustuotto eläkevaroille oli 6,6 prosenttia negatiivinen, kun edellisvuonna 2021 tuottoa tuli 15,3 prosenttia.

Yhtiön sijoitussalkun arvo laski miljardeilla. Vuoden 2021 lopussa yhtiön hoitaman sijoitusvarallisuuden arvo oli 60,8 miljardia euroa, mutta viime vuoden lopussa 56,3 miljardia euroa.

Ilmarisen hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni siis 4,5 miljardia euroa vuodessa.

Ilmarisen toimitusjohtajan Jouko Pölösen mukaan sijoitustulos oli markkinaan nähden ”ihan kelpo suoritus”.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja. Ilmarisen sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, mutta vakavaraisuus pysyi vahvana”, Pölönen selvitti Ilmarisen vuosituloksen julkistamis­tilaisuudessa torstaina.

Suomen suurimpiin kuuluvan työeläkeyhtiön Ilmarisen pääkonttori on Porkkalankadulla Helsingissä.

Eläkevarojen sijoittaminen on kuitenkin pitkäaikaista toimintaa ja alalla kvartaali on 25 vuotta. Ilmarinen muistuttaa tulostiedotteessaan, että eläkeyhtiön sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,7 prosenttia, mikä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sanoi, että esimerkiksi kuluneen kymmenen vuoden aikana eläkeyhtiö on saanut eläkevaroille 26 miljardin euron sijoitustuotot.

”Kokonaisuutena kuluneet kymmenen vuotta ovat olleet meidän kaltaiselle sijoittajalle oikein hyvää aikaa”, Mursula kuvaili historiallisia tuottoja.

Sijoituksista vastaava Mursula selvitti vuoden 2022 negatiivisia tuottoja erikoislaatuisella tilanteella: Samaan aikaan, kun osakkeiden arvot tulivat alas, niin korkojen tuotto oli ennätyksellisen huono.

Hänen mukaansa alkanut vuosi onkin ollut vastakohta viime vuoden alulle.

”Osakemarkkinat ovat nousseet ja korot ovat paikallaan. Yhdysvaltain dollari taas on jatkanut heikkenemistään, kun viime vuoden alussa dollarin arvo suhteessa euroon nousi voimakkaasti”, Mursula kertoi torstaina.

Mursulan mukaan markkinat näyttävät nyt uskovan, että inflaatiota taltuttava ”koronnostosykli on päättymässä.”

”Markkinoiden oletus ei kuitenkaan ole synkronissa keskuspankkien viestin kanssa. Keskuspankit viestivät edelleen, että ne taltuttavat koronnostoilla inflaatiota”, Mursula sanoi.

Mursulan mukaan markkinoilla uskotaan taantumaan, mutta se jää lyhytaikaiseksi. Myönteiset signaalit ovat parantaneet markkinatunnelmaa.

”Kiina on höllentänyt covid-politiikkaansa ja kiinalaiset pääsee liikkumaan ulos maasta. Iso kasvusykäys on myös mieto talvi, joka on ollut markkinoille positiivinen yllätys”, Mursula sanoi.