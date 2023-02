Saksan aikoo uutistoimisto Reutersin mukaan muuttaa energiaturvallisuuslakiaan haltuun otetun omaisuuden myymiseksi.

Saksan valtio aikoo muuttaa lainsäädäntöänsä siten, että venäläisen öljy-yhtiö Rosneftin omistusosuus jalostamosta Saksassa voitaisiin myydä nopeammin.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka on saanut käsiinsä Saksan energiaturvallisuuslain muutosluonnoksen.

Saksan valtio otti Rosneftin enemmistöomistaman Schwedtin-öljyjalostamon haltuunsa viime vuonna sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Rosneft Deutschland -nimistä tytäryhtiötä on hallinnoinut sen jälkeen Saksan energiavirasto. Rosneft kuitenkin yhä omistaa lähes 55 prosenttia jalostamosta. Rosneft on haastanut Saksan valtion oikeuteen toimenpiteistä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan Rosneftin osuus pitäisi ensin kansallistaa, jonka jälkeen haltuun otettu omaisuus voitaisiin myydä.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei kansallistamista tarvita, jos omaisuuden myynti on tarpeen Saksan energiasektorin toimivuuden varmistamiseksi. Tämä nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi myyntiprosessia.

Schwedtin jalostamo on toiminut vain 60 prosentin kapasiteetilla, ja Saksan hallitus haluaisi tuoda jalostamolle raakaöljyä puolalaisen Gdanskin sataman kautta. Puola on kuitenkin vastustanut ideaa, koska jalostamo on osin venäläisomistuksessa.

Puolan hallitus on ehdottanut osuuden ostajaksi puolalaista energiayhtiö Orlenia. Rosneftin osuuden ostamisesta ovat olleet kiinnostuneita myös saksalaiset Enertrag ja Verbio.