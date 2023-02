Varman sijoitustulos meni lähes viisi prosenttia pakkaselle. Toimitusjohtaja Risto Murron mukaan viime vuoden luvut ”eivät muuta arviota eläkejärjestelmän kestävyydestä”.

Suomen suurimpien työeläkeyhtiöiden Varman, Ilmarisen ja Elon vuosi 2022 oli työeläke­varallisuuden näkökulmasta heikko.

Varma julkaisi perjantaina sijoitustuloksensa, joka oli 4,9 prosenttia pakkasella, vielä vuonna 2021 tuottoa tuli 18,5 prosenttia. Varman hoitaman sijoitusvarallisuuden arvo oli viime vuoden lopulla 56,2 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin se oli 59 miljardia euroa.

Varman hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni siis noin 2,8 miljardia euroa. Niin ikään perjantaina tuloksensa julkistaneen Elon hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni vajaalla miljardilla eurolla vuonna 2022.

Elon hoitaman eläkevarallisuuden tuotto oli 3,7 prosenttia pakkasella.

Varman, Ilmarisen ja Elon hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni siis yhteensä noin 8,3 miljardia euroa viime vuonna. Tänään perjantaina tuloksensa julkaisevat vielä Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva ja Suomen pienin työeläkeyhtiö Veritas.

Eläkevarallisuuden arvo on kokonaisuudessaan alentunut yhteensä arviolta yli 10 miljardilla eurolla viime vuonna.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoi perjantaina, että viime vuoden luvut ”eivät muuta arviota eläkejärjestelmän kestävyydestä”.

”Meillä on takana poikkeuksellinen eläkevarallisuuden nousu vuosien ajan. Viime vuoden pudotuksessa mennään vielä normaalin heilunnan piiriin”, Murto sanoi.

Hänen mukaansa vuosikymmen sitten tehdyt päätökset sijoitusriskin kasvattamisesta kantavat nyt hedelmää: osakemarkkinat ovat tuottaneet hyvin rahaa työeläkejärjestelmälle.

Murto arvioikin, että seuraava hallitus käy keskustelua sallitun osakepainon kasvattamisesta. Tämä lisää riskiä, mutta myös mahdollista tuottoa.

Murto sanoi, että työeläkeyhtiöt voisivat kasvattaa osakesalkun painoa 10–20 prosenttiyksikköä. ”Kansainvälisiin verrokkeihin nähden tämä olisi mahdollisista. Samalla pitää kuitenkin hyväksyä, että riskit kasvavat”, Murto sanoi.

Vaikka vuosi oli vaikea, sijoitusmarkkinoilla oli ”huomattavaa kestävyyttä”. Myös Suomen talous kesti paremmin kuin pahimmat odotukset ennakoivat.

”Shokkeihin nähden talous kesti hyvin. Oli sitkoa”, Murto kuvaili.

Varmaan hitusen verran suuremman työeläkeyhtiön Ilmarisen sijoitustuotto eläkevaroille oli viime vuonna vieläkin heikompi eli 6,6 prosenttia negatiivinen, kun edellisvuonna 2021 tuottoa tuli 15,3 prosenttia.

Ilmarinen kertoi jo torstaina, että yhtiön sijoitussalkun arvo laski miljardeilla. Vuoden 2021 lopussa yhtiön hoitaman sijoitusvarallisuuden arvo oli 60,8 miljardia euroa, mutta viime vuoden lopussa 56,3 miljardia euroa.

Ilmarisen hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni siis 4,5 miljardia euroa vuodessa.

Yhtiön sijoitustuotto eläkevaroille oli 6,6 prosenttia negatiivinen, kun edellisvuonna 2021 tuottoa tuli 15,3 prosenttia.

Ilmarisen toimitusjohtajan Jouko Pölönen sanoi torstaina, että sijoitustulos oli markkinaan nähden ”ihan kelpo suoritus”.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja. Ilmarisen sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, mutta vakavaraisuus pysyi vahvana”, Pölönen selvitti Ilmarisen vuosituloksen julkistamis­tilaisuudessa torstaina.

Suomen suurimpiin kuuluvan työeläkeyhtiön Ilmarisen pääkonttori on Porkkalankadulla Helsingissä.

Eläkevarojen sijoittaminen on kuitenkin pitkäaikaista toimintaa ja alalla kvartaali on 25 vuotta. Ilmarinen muistuttaa tulostiedotteessaan, että eläkeyhtiön sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,7 prosenttia, mikä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

Varma taas kertoi, että yhtiö on saanut eläkevaroilla keskimäärin 3,6 prosentin vuosittaisen reaalituoton vuodesta 1999 alkaen.