Teslan osakekurssi on lähes tuplaantunut alkuvuoden aikana – Miksi?

Teslan osakekurssi on kulkenut viime vuosina melkoista vuoristorataa. Kurssi romahti viime vuonna, mutta tämä vuosi on käynnistynyt aivan toisenlaisissa tunnelmissa.

Teslan kurssi on kaksinkertaistunut pohjalukemistaan alkuvuoden aikana. Torstain päätteeksi osake maksoi 202 dollaria, kun halvimmillaan osake maksoi perjantaina 6. tammikuuta vain noin 101,8 dollaria.

Mikä rajua nousua oikein selittää? HS kokosi viisi mahdollista selitystä.

1) Maailmantaloudella meneekin ihan hyvin

Yhdysvaltain ja Euroopan taloudet hoippuivat viime vuoden lopulla taantuman partaalla, mutta maailmantaloudesta on kuulunut viime kuukausina toinen toistaan rohkaisevampia tietoja.

Kiina alkoi höllenttää koronarajoituksia ja avata talouttaan joulukuun lopussa lähes kolmen vuoden poikkeustilan jälkeen. Monet muutkin viestit viittaavat siihen, että Kiinan talous on virkoamassa viime vuoden vaisun kehityksen jälkeen.

Talous on yllättävän vahvassa vedossa myös lännessä. Tammikuussa selvisi, että Yhdysvaltain talous oli vuoden lopulla odotettua paremmassa iskussa. Euroopan komissio arvioi vastikään, että euroalue voi sittenkin välttää taantuman tänä vuonna.

Myönteiset tiedot talouden kehityksestä ovat jatkuneet aivan viime päiviin saakka. Yhdysvalloista saatiin keskiviikkona vähittäiskaupan myyntiluvut, jotka olivat selvästi odotettua vahvempia. Yhdysvaltain vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa kolme prosenttia, mikä oli tuntuvasti ekonomistien odotuksia korkeampi lukema.

Jos länsimaat välttävät taantuman ja Kiinan talous kääntyy uudestaan nousu-uralle, on se hyvä tieto niin Teslan autonmyynnille kuin osakekurssillekin.

2) Telsan tulos oli helpotus markkinoille

Tesla julkisti loka-joulukuun tuloksensa tammikuun lopulla. Tulos oli vahva ja yhtiö arvioi kasvunsa jatkuvan nopeana myös tänä vuonna.

Autojen tuotanto kasvoi 44 prosenttia, liikevaihto 37 prosenttia ja nettotulos 43 prosenttia vuoden takaisesta.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vakuutti tuloksen jälkeen, että kysyntä on hyvin vahvaa ja että yhtiö saa parhaillaan ennätysmääriä autotilauksia.

3) Elon Musk lopetti osakemyyntinsä

Musk on edelleen Teslan suurin omistaja. Refinitiv-tietopalvelun mukaan Musk omistaa noin 13 prosenttia Teslan osakkeista, mikä tarkoittaa nykyisellä osakekurssilla lähes 80 miljardin euron arvoista osakeomistusta.

Wall Street Journal -lehden laskelmien mukaan Musk on myynyt Teslan osakkeita puolentoista vuoden sisällä lähes 40 miljardin dollarin edestä. Viimeisimmät myynnit tapahtuivat joulukuun lopulla, jolloin Musk myi Teslan osakkeita useilla miljardeilla euroilla.

Todennäköisesti osa myynneistä johtui siitä, että Musk tarvitsi rahaa Twitter-somepalvelun ostoon. Oli syy myynneille mikä hyvänsä, ne ovat huolestuttaneet Tesla-sijoittajia.

Myös muut Teslan sisäpiiriläiset myivät omistuksiaan yhtiössä viime vuoden aikana.

Musk rauhoitteli sijoittajia joulukuussa viimeisimpien osakemyyntien jälkeen. Hän lupasi, ettei aio myydä enempää Teslan osakkeita ainakaan hetkeen. Muskin lupaus oli muotoilultaan jokseenkin epämääräinen:

”En aio myydä osakkeita ainakaan, en tiedä, ehkä kahteen vuoteen. En kuitenkaan missään tapauksessa seuraavan vuoden aikana enkä luultavasti sitä seuraavanakaan vuonna”, Musk sanoi Reutersin mukaan.

4) Teslan hinnanalennukset ovatkin merkki vahvuudesta

Tesla sekoitti sähköautomarkkinoita vuodenvaihteessa, kun se kertoi yllättäen autojensa suurista hinnanalennuksista.

Tesla alensi autojen hintoja ensin Kiinassa ja pian sen jälkeen länsimarkkinoilla, ja hinnanalennukset olivat poikkeuksellisen suuria. Esimerkiksi Suomessa Tesla leikkasi tammikuussa autojen hintoja kymmenillä prosenteilla yhdessä yössä.

Markkinat ottivat tiedon vastaan epävarmoina, ja Teslan osakekurssi kääntyi laskuun pian uutisten jälkeen. Monet sijoittajat tulkitsivat, että Teslan myynti oli heikkoa, mikä pakotti yhtiön hinnanalennuksiin.

Hinnanalennuksia voi tulkita myös toisella tavalla.

Vaikka Tesla on edelleen poikkeuksellisen nopeasti kasvava autoyhtiö, se on myös yksi maailman kannattavimmista autoyhtiöistä. Jos Teslan hinnanalennukset pakottavat myös kilpailijat alennusmyynteihin, saattaa se ajaa kilpailijat entistä ahtaammalle.

Teslat ovat olleet tähän mennessä verrattain kalliita tai jopa premium-luokan autoja. Se on rajannut Teslan kasvumahdollisuuksia, koska yhtiö on jättänyt edullisempien sähköautojen markkinat muille automerkeille.

Hinnanalennukset tuovat Teslan autot samaan hintaluokkaan esimerkiksi Volkswagenin sähköautojen ja useiden kiinalaismerkkien kanssa. Jos Tesla pystyy myymään autojaan kannattavasti myös alemmilla hinnoilla, voivat hinnanalennukset ollakin ennemmin merkki Teslan vahvuudesta kuin heikkoudesta.

5) Sijoittajapsykologia heittelee osakekursseja

Teslan kurssinousua saattavat selittää myös aivan muut kuin Teslan toimintaan tai maailmantalouden vireyteen liittyvät syyt.

Osakemarkkinat kulkevat varsinkin lyhyellä aikavälillä ennemmin sijoittajapsykologian kuin todellisten maailmantapahtumien tai yhtiön liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten perässä.

Esimerkiksi viime vuosi oli sijoittajille surkea, mikä saattoi entisestään lietsoa kurssilaskua vuoden lopulla. Parin viime kuukauden aikana osakemarkkinoiden luisu on pysähtynyt ja markkinoilla on nähty jälleen merkkejä holtittomasta riskinotosta. Kun kurssipudotus pysähtyy pitkän laskun jälkeen, voi tunnelma muuttua nopeasti ja palautuminen olla nopeaa.

Markkinatunnelmasta kertoo jotain se, että niin kutsutut meemisijoittajat, eli huumoripainotteisesti osakevalintansa tekevät yksityissijoittajat ovat tehneet paluun alkuvuoden aikana.

Meemisijoittajien suosimat peliyhtiö Gamestop ja elokuvateatteriketju AMC ovat nousseet vahvasti Wall Streetilla alkuvuoden aikana. Kryptovaluutta bitcoinin kurssi on noussut selvästi viime viikkoina, mikä sekin voi kertoa sijoittajien aiempaa suuremmasta riskinottohalusta. Teslan viimeaikainen kurssinousu näyttää näiden liikkeiden rinnalla varsin ymmärrettävältä.

Teslan viimeaikainen kurssinousukin on syytä laittaa mittasuhteisiin. Vaikka Teslan osakekurssi on kaksinkertaistunut alkuvuoden aikana, kurssi on silti noin puolet vuoden 2021 huippujen alapuolella.