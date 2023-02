Maakaasu on halventunut rajusti kesästä, ja se voi laskea sähkön hintaa

Maakaasun hinta on pudonnut lähes 85 prosenttia elokuun huipusta. Perjantaina hinta oli jo alle 50 euroa.

Maakaasun hintalasku rikkoi perjantaina uuden rajapyykin. Kuukauden päästä toimitettavan maakaasun hinta laski perjantaina ensimmäistä kertaa alle 50 euron.

Maakaasufutuuri maksoi halvimmillaan noin 48,8 euroa megawattitunnilta. Edellisen kerran kaasu oli yhtä halpaa elokuun lopussa 2021.

Maakaasun hinta on pudonnut todella rajusti elokuun lopusta. Tuolloin Dutch TTF -maakaasu maksoi korkeimmillaan lähes 321 euroa megawattitunnilta. Sittemmin hinta on pudonnut lähes 85 prosenttia.

Hinnan laskun taustalla on se, että Euroopan maakaasuvarastot ovat nyt lähes ennätyksellisen täynnä.

Kaasu on pudonneesta hinnasta huolimatta yhä todella kallista pitkän ajan vertailuun nähden. Esimerkiksi 17. helmikuuta 2021 maakaasu maksoi 16,7 euroa megawattitunnilta ja vuotta aiemmin 9,2 euroa.

Kaasun laskeva hintakäyrä on suomalaistenkin sähkölaskun kannalta todennäköisesti myönteinen uutinen.

Halpa kaasu on nimittäin lauhan ja tuulisen talven ohella yksi keskeisiä selittäviä tekijöitä sille, miksi pörssisähkö on pysynyt tammi–helmikuussa edullisena. Tammikuussa pörssisähkö maksoi arvonlisäveroineen keskimäärin 8,7 senttiä. Hinta on pysynyt helmikuussa samana.

Kaasun halpeneminen voi laskea sähkön hintaa ennestään. Varmaa se kuitenkaan ei ole.

Esimerkiksi sähkön johdannaismarkkinahinnat ennakoivat sähkön maksavan Suomessa huhti–kesäkuussa noin 10,3 senttiä kilowattitunnilta. Hintaan on laskettu mukaan sähkön normaali 24 prosentin arvonlisävero. Heinä–syyskuussa sähkön futuurihinta on Suomessa nyt noin 8,9 senttiä kilowattitunnilta.

Molemmat futuurihinnat ovat laskeneet hieman kuukaudentakaisesta.

Futuurit ovat johdannaismarkkinoiden tuotteita, joilla sähköyhtiöt voivat suojata sähkön hankintahintoja pitkälle eteenpäin.

Suomen sähkön futuurihinta muodostuu Pohjoismaita kuvaavan systeemihinnan sekä Suomea kuvaavan aluehinnan yhdistelmänä.

Pohjoismaiden sähköfutuurien hinnat ovat nousseet hieman helmikuussa vaikka maakaasu onkin halventunut. Esimerkiksi 27. tammikuuta huhti–kesäkuun futuuri maksoi verottomana noin 5,8 senttiä. Nyt hinta on kivunnut 8 senttiin.