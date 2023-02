Microsoftin muutosneuvottelut koskevat 157 ihmistä.

Microsoftilla on muutosneuvottelut käynnissä, uutisoi Kauppalehti. Asiasta ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta yhtiö on vahvistanut asian medialle. Lehden tietojen mukaan 65 työpaikkaa on uhattuna.

Suomessa yhtiön palveluksessa työskentelee 550 ihmistä. Neuvottelut koskevat 157 ihmistä.

Tammikuussa yhdysvaltalaisyhtiö kertoi vähentävänsä maailmanlaajuisesti 10 000 työpaikkaa. Työntekijöiden määrää aiotaan vähentää kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Microsoftin mukaan vähennyksillä vastataan makrotalouden heikkoon tilanteeseen ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Yhtiöllä oli viime vuoden kesäkuun lopussa 221 000 työntekijää. Niistä 122 000 oli yhtiön kotimaassa Yhdysvalloissa ja 99 000 muualla maailmassa.