Huoltoasemilla on yleensä ”jörötetty”, mutta sähköautot toivat käytökseen muutoksen

Vantaalainen perhe laulaa karaokea ja pelaa videopeliä, kun Tesla latautuu matkan varrella. Lukijat kertovat, miten tappavat aikaa latausasemilla.

Vantaalainen Virkkusen perhe tuntuu ottavan sähköautostaan kaiken irti.

Vanhemmat muuttavat hankkimansa kolmossarjan Teslan ”viihdytyskeskukseksi”, kun pitkällä matkalla pitää ladata akkua.

”Me harrastetaan karaokea”, sanoo äiti Pirjo Virkkunen.

Teslan näytöllä voi juoksuttaa sanoituksia. Pori Jazz -festivaalien aikaan auto asemoitiin huoltoaseman tuntumaan, ja sitten hoilattiin.

Perheen poika Wiljami Virkkunen puolestaan pelaa auton näytöllä usein videopeliä, jossa voi kaahata käyttäen Teslan omaa rattia.

”Jos taas odotan lapsia treeneistä, niin katson auton näytöltä Netflixiä. Siellä on semmoinen villi juttu: autossa on joku hollantilainen sim-kortti, joten siellä voi katsoa sarjoja tai tuotantokausia, joita Suomessa ei näkyisi”, Pirjo Virkkunen kertoo.

Wiljami Virkkunen näyttää, miten Teslan ratilla voi pelata ajopeliä.

”Olen käynyt ostoksilla, lounaalla, kahvilla, WC:ssä ja pari kertaa myös parturissa!” ”Teen töitä läppärillä ja pidän Teams-palavereita.”

Virkkunen oli yksi HS:n kyselyyn vastanneista. HS kertoi helmikuun puolivälissä sähköautojen latausverkoston tilanteesta, ja samassa yhteydessä lukijoilla oli mahdollisuus jakaa kokemuksiaan lataustauoista.

Tämän jutun seassa olevat sitaatit ovat vastauksia latauskyselystä.

Sähköautoja ladataan pääosin kotona yön ylitse, mutta pitkillä matkoilla akkua pitää täydentää latauspisteillä. Niissä auton latausaika riippuu monesta muuttujasta, kuten laturin tehosta, auton tekniikasta ja akun täyttöasteesta.

Pelkistäen pika- tai suurteholaturilla vierähtää 15–45 minuuttia. Mitä suomalaiset kuljettajat latauksen aikana tekevät?

Virkkusen perheen tauot ovat villeimmästä päästä. Liki sadan vastauksen joukosta piirtyy kuva autoilijoista, jotka käyttävät ajan kahvitteluun, kaupassa käyntiin, kirjoihin ja kännykän näpläämiseen.

Sähköautojen tuoma ajorytmitys sopii vastausten perusteella etenkin perheille, joissa on pieniä lapsia tai koiria.

”Matkustaessa taaperon kanssa ei tarvitse liikaa miettiä, miten lataustauon saa kulumaan tai lisääkö lataaminen matka-aikaa. Peruskaavana on, että ensiksi latauskaapeli kiinni, sitten lapsi ulos purkamaan energiaa ja tutkimaan kaikkea, mitä lähistöltä löytyy.” ”Yleensä ulkoilutan koiraa. Pieni kävely tekee hyvää itsellekin, ja on mukava nähdä eri paikkakunnilta jotain muutakin kuin mitä auton ikkunasta on aiemmin vain ohi vilahtanut.”

Petri Hietanen lataamassa autoaan Mikkelin ABC:n pihassa. Kahvilla käydessään hän seuraa kännykkäsovelluksesta autonsa latautumista reaaliaikaisesti.

Toinen kyselyyn vastannut, järvenpääläinen Petri Hietanen kokee, että huoltoasemien yhteydessä olevilla latauspisteillä ei tarvitse kuluttaa aikaa yksikseen.

”Se on sosiaalinen tapahtuma, kaikki juttelevat latauspisteellä toisilleen aika välittömästi. Jopa hieman ei-suomalaista, kun yleensä jörötetään. Rentoa meininkiä.”

Hietanen ajaa Opel Corsa-e:llä. Hänelle ovat tulleet tutuksi Savon huoltoasemien laturit ja niillä käytävät keskustelut, koska mökki sijaitsee sillä suunnalla.

”Syön tai käyn kaupassa riippuen siitä, mitä palveluita paikalla on. Jos laturilla ei ole mitään, niin siinä lataan vain minimin ja menen mieluiten paikkaan, jossa on palveluita. Latauksen aikana voin katsoa Areenaa tai kuunnella kirjaa.” ”Joskus kahvilla, toisinaan taas selaan somea. Säännöllisesti kun ajaa pitkää matkaa, niin onhan siinä syötäväkin välissä. Eipä siinä 10–20 minuutin aikana meinaa keretä Mäkkäristä edes saada ruokaa, kun auto olisi jo valmis jatkamaan matkaa.”

Montaa uutta sähköautoilijaa jännittää, riittääkö toimintamatka latauspisteeltä toiselle ja miten kaiken maailman lataustunnisteiden ja applikaatioiden kanssa toimitaan.

Hietasen mielestä maan eteläosissa asemia on niin paljon, ettei matkantekoa tarvitse pilkuntarkasti suunnitella. Lisäksi hän ajoi viime kesänä Norjan Lofooteille lähes 4 000 kilometrin matkan ongelmitta.

”Meillä kaikilla on 30–40 applikaatiota puhelimessa, joten on epäloogista kritisoida appeja. Mennään asemalle, piuha kiinni ja pari swaippausta”, hän sanoo ja kertoo aina neuvovansa mielellään ensikertalaisia.

Jos juttuseuraa ei ole, hän käy kahvilla tai rentoutuu autossa ”mietiskellen maailman menoa”.

Hietanen jonottamassa Corsansa kanssa paikkaa Juvan ABC:llä, jota hän pitää Savon reiteillään yleensä ruuhkaisimpana asemana.

”Olen käynyt kävelyllä, syömässä, ostoksilla, hiihtämässä, eläintarhassa, taidemuseossa, nukkumassa, töissä ja vaikka missä latauksen aikana. En käytännössä koskaan jää autoon odottelemaan.” ”Kahvilla, syömässä, kaupassa. Teen kaikkeni löytääkseni latausasemia muualta kuin perinteisiltä bensa-asemilta.”

Kaikilla homma ei ole sujunut ruusuisesti. Yksi lukija kertoi potkineensa kiviä ja noituneensa, kun odotteli uuden autonsa latausta.

Toista vaivasi, että tyypillisten huoltoasemaketjujen ulkopuolisia asemia on vaikea löytää lennosta tai ne ovat vailla opasteita jossain pimeässä. Sitten paikan päällä odottaa joko villisti hinnoiteltu tai rikkinäinen asema.

”Onneksi 99 prosenttia latauksista tapahtuu kotipihassa ja joudumme vain harvoin käyttämään tien päällä pikalatureita. Silloin kun joudumme, on kuitenkin 99 prosentin varmuus, että hermot menevät.” ”Ajoin juuri 435 kilometrin rangella luvatun auton Saksasta Suomeen, käytännössä lataus 20 prosentista 80 prosenttiin kahden tunnin välein. Tämän 30 minuutin – kahden tunnin ajan potkin kiviä, kirosin ja kuuntelin kirjaa autossa.”

Pirjo Virkkusen perheen Teslaan saa leiriytymistilan, jolloin voi katsella nuotiotulta.

Virkkusen perheellä on vielä yllätys hihassaan, sillä he ovat vieneet autossa oleilun äärimmilleen.

Pirjo Virkkunen kertoo nukkuneensa Teslassa, koska autoon saa leiriytymisasetuksen. Auto säätää ilmastoinnin sopivaksi, ja näytöllä ritisee nuotioanimaatio.

”Oli jännää, että tila ei mennyt kosteaksi tai höyrystynyt, ja se ei vienyt akkuakaan paljon.”

Liikkuvan leiriviihdekeskuksen takia perhe ei halua palata polttomoottoriautoon.

”Ennen kun oli diesel, niin asemilla tuli tankatessa ahdistus, että taas menee näin paljon rahaa. Nyt kun on sähköauto, niin ajoon lähtöä ei edes ajattele. Ei tule koskaan sellaista, että ’en viitsi mennä, kun se maksaa’.”

Juttuun poimittuihin kyselyvastauksiin on valikoitu vain niitä, joiden jättäjien henkilöys on toimituksen tiedossa. Osaa pitkistä vastauksista on editoitu lyhemmiksi.

