Asiantuntijat neuvovat, että esimerkiksi veronpalautuksia ei välttämättä kannata kiirehtiä käyttämään asuntolainan lyhentämiseen.

Korkojen nousu ei ole saanut asuntovelallisia joukoittain tyhjentämään puskuritilejään ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. OP:sta, Nordeasta ja Danske Bankista kerrotaan STT:lle, että yksittäiset asiakkaat ovat kiihdyttäneet lyhennystahtiaan, mutta kovinkaan laajasta ilmiöstä ei ole kyse.

Kohonneet elinkustannukset eivät ole saaneet velallisia myöskään turvautumaan lyhennysvapaisiin ainakaan massoittain.

Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo, että ihmiset ovat hyvin pitkälti pitäytyneet sovituissa lainanmaksuaikatauluissa eikä mittavaa ilmiötä ole havaittavissa kumpaankaan suuntaan.

Tilanne ei yllättänyt asuntolaina-asiantuntijaa, sillä suomalaiset ovat yleisesti tunnollisia velallisia.

”Sanotaan niin päin, etten olisi yllättynyt, vaikka esimerkiksi lyhennysvapaiden käyttö olisi lisääntynyt. Ehkä tämä alleviivaa suomalaisen asuntolainajärjestelmän kestävyyttä ja vakautta”, Pajala kertoo.

OP:lla ylimääräisten lyhennysten määrä lähti viime kesänä nousuun, mutta euromääräisesti ekstralyhennysten määrä on kuitenkin pientä. OP:n henkilöasiakkaiden rahoituksen ja asumispalveluiden johtaja Satu Nurmi sanoo, ettei kyse ole merkittävästä trendistä.

Lyhennysvapaisiinkaan ei ole laajasti turvauduttu, vaikka Nurmen mukaan sellainen hypoteesi monilla varmasti mielessä olikin.

”Ollaan ihan samoissa lukemissa kuin silloin, kun korot olivat negatiiviset tai lähellä nollaa.”

Jonkin verran asiakkaat ovat halunneet neuvotella kuukausieriään uusiksi, mutta poikkeuksellisen yleistä sekään ei OP:lla ole.

Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala sanoo, että asiakkaat eivät ole intoutuneet tekemään ylimääräisiä lyhennyksiä.

Sen sijaan lyhennysvapaiden suosio on Danskella kasvanut: kun pandemian aikana lyhennysvapaata haki joka viides, tammikuun alkupuolella määrä oli joka seitsemäs.

Lyhennysvapailla on kustannusten noustessa haettu pelivaraa sen sijaan, että taloutta kiristettäisiin lyhentämällä lainan pääomaa.

Jos velallisella on säästötilillä korvamerkitsemätöntä rahaa tai tänä keväänä tulee tieto yllättävän suuresta veronpalautuspotista, Pajala ei opasta suin päin säntäämään verkkopankkiin tekemään lyhennyksiä. Hän korostaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä.

”Kannattaa istua keittiön pöydän ääreen ja miettiä, miltä oma kassavirta näyttää. Onko tulossa jokin iso hankinta tai onko vaikkapa sähkölämmitteisen omakotitalon seuraavaan laskuun varauduttu?”

Pajala neuvoo pohtimaan, mitä hyötyä ylimääräisellä lyhennyksellä saavutetaan. Toisaalta pääoma ja siten korkosumma pienenevät, mutta toisaalta raha voisi tuottaa paremmin esimerkiksi rahastossa.

OP:n Nurmi neuvoo myös pohtimaan ratkaisua rauhassa. Jos lyhennettävänä on useita lainoja, järkevintä on Nurmen mukaan lyhentää esimerkiksi kulutusluottoa, jonka korko on asuntolainaa korkeampi.

Dansken Takala huomauttaa, että säästöpuskuria on hyvä olla kolmen tai neljän kuukauden menoja vastaava määrä. Lyhennysvapaa on yksi tapa kerryttää puskuria, mutta Takala muistuttaa myös kuukausierän muovaamisesta, joka on hänen mukaansa vähemmän tunnettu ja vähemmän käytetty keino.

”Jos kulut karkaavat ja taloudellisesti on vaikea pärjätä, pienempi kuukausierä on yksi työväline.”