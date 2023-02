Sähkön hinta laski reippaasti Ruotsissa. Se sai myös inflaation laskemaan.

Ruotsissa inflaatio hidastui tammikuussa 11,7 prosenttiin. Joulukuussa inflaatio huiteli 12,3 prosentissa.

Inflaation odotettiin laskevan 11,8 prosenttiin, joten se laski hieman odotettua matalammalle.

Inflaatiolukuihin on vaikuttanut erityisesti sähkön hinnan laskeminen.

Sähkön hinta laski Ruotsissa 27,4 prosenttia viime kuussa. Sen sijaan ruuan hinta on noussut 20,4 prosenttia vuodessa. Erityisesti karkkien ja jäätelön hinta on noussut.

Myös terveydenhuollon sekä tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat nousseet.

Ruotsin valtionpankki on nostanut ohjauskorkoaan jyrkästi viime aikoina. Huhtikuussa 2022 korko oli nollassa, mutta nyt ohjauskorko on 3,0 prosenttia. Oletettavissa on, että korkoja nostetaan vielä lisää.

Asiasta uutisoi AFP ja uutistoimisto TT.

Myös Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhti hidastui tammikuussa. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että Suomen vuosi-inflaatio oli tammikuussa 8,4 prosenttia. Vielä joulukuussa hinnat nousivat 9,1 prosenttia vuoden 2021 joulukuuhun verrattuna.