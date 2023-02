Poikkeuksellisen korkea indeksikorotus houkutteli työntekijöitä jäämään eläkkeelle.

Työeläkkeisiin tehty indeksikorotus oli vuoden alussa poikkeuksellisen suuri, 6,8 prosenttia. Korotus on suurin vuosikymmeniin.

Työeläkkeisiin tehty indeksikorotus on aiheuttanut poikkeuksellisen eläköitymisvyöryn. Keva kertoi maanantaina, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksiä tehtiin Kevassa viime vuonna 2022 noin 154 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vanhuseläkepäätösten määrä puolestaan nousi noin 14 prosentilla vuodesta 2021.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätösmäärä kasvoi Kevassa viime vuonna noin 6 600 päätöksellä ja vanhuuseläkepäätösten määrä noin 3 300 päätöksellä.

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva arvioi taustalla olevan eläkeläisten etujen parantuminen vuodenvaihteessa. Työeläkkeisiin tehty indeksikorotus oli vuoden alussa poikkeuksellisen suuri, 6,8 prosenttia. Korotus on suurin vuosikymmeniin.

”Paljon julkisuutta saanut työeläkeindeksi sai ihmiset liikkeelle ja pohtimaan, mikä on ’juuri minulle oikea ratkaisu.’ Aika moni päätyi siihen, että joulukuu on hyvä hetki aloittaa uusi vaihe elämässä”, sanoo eläkejohtaja Eija Korhonen Kevan eläkepalveluyksiköstä tiedotteessa.

Työeläkkeiden indeksikorotuksen taustalla oli inflaatio. Työeläkkeisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus. Tarkistus perustuu 80-prosenttisesti hintojen nousuun ja 20-prosenttisesti palkkojen nousuun.

Indeksitarkistuksen ajatuksena on varmistaa, että eläkkeen ostovoima pysyy hintojen nousun mukana. Tänä vuonna korotus on suurempi kuin esimerkiksi nyt neuvotellut palkankorotukset.

Esimerkiksi Teknologiateollisuudessa palkat nousevat tänä vuonna kertaerän huomioimisen jälkeen käytännössä 4,5 prosenttia. Vuonna 2024 palkat nousevat 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Yhteensä palkat nousevat siis vuosina 2023–2024 seitsemän prosenttia.

Työeläkkeiden nousu ylitti vuodenalussa selvästi myös palkkakertoimen nousun. Palkkakerroin nousi vuoden alussa 3,8 prosenttia.

Palkkakertoimen suuruus on eläkkeelle jäämistä suunnitteleva tärkeä tieto. Jos kerroin on suurempi kuin työeläkeindeksi, eläkkeelle jäämistä kannattaa lykätä vuodenvaihteen yli. Jos taas työeläkeindeksi on palkkakerrointa suurempi, kuten nyt, eläkkeelle jääminen voi olla kannattavaa ennen vuodenvaihdetta.

Nyt moni näyttää päätyneen juuri saman johtopäätökseen.

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi viime vuonna. Viime vuonna eläkkeelle jäätiin keskimäärin 62-vuotiaana.

Kaikkiaan eläkeläisiä on Suomessa verottajan mukaan noin 1,5 miljoonaa. Heistä lähes puolilla eli 48,6 prosentilla yhteenlasketut bruttotulot jäävät vuodessa alle 20 000 euron. Esimerkiksi lähes joka neljännellä eläkeläisellä yhteenlasketut vuositulot jäävät 10 000–14 999 euroon.

Jos eläke jää pieneksi, takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäis­eläkkeen, joka on 922,42 euroa kuukaudessa. Takuueläkettä saa Eläketurvakeskuksen mukaan hieman yli 100 000 eläkeläistä. Se on noin 8 prosenttia eläkkeensaajista.