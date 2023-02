Monien pörssiyhtiöiden tulokset jääneet heikoiksi – ”Kuluttaja­yhtiöillä on koronakrapula”

Loppuaan lähenevä pörssin tuloskausi on sujunut kaksijakoisissa merkeissä. Kuluttajayhtiöt kärsivät analyytikon mukaan ”koronakrapulasta”, mutta teollisuusyhtiöillä menee varsin hyvin.

Pörssiyhtiöt ovat liitäneet pari vuotta maailmantalouden nosteessa, mutta nyt näyttää heikommalta. Suuri osa pörssiyhtiöistä on julkistanut tilinpäätöksensä, eikä luvuissa ole juuri hurraamista.

Helsingin pörssin tuloksensa julkistaneista yhtiöistä tavallista useampi on jäänyt analyytikkojen tulosennusteista, kertoo S-Pankin salkunhoitaja Juha Varis.

”Liikevaihdon osalta yhtiöt ovat kertoneet edelleen kasvusta, mutta tulosten osalta moni on jäänyt odotuksista”, Varis sanoo.

Vaikka monilla yhtiöillä tulos on heikentynyt vuoden takaisesta, analyysiyhtiö Inderesin analyytikon Sauli Vilénin mukaan tuloskausi on ollut helpotus, kun muistaa minkälainen tunnelma taloudessa oli muutama kuukausi sitten.

”Vielä syksyllä Eurooppa oli energiakriisin keskellä ja miltei kaikki odottivat taantumaa. Kun katsoo yhtiöiden tilinpäätöksiä, on selvää, että pahimmat pelot eivät ole toteutuneet.”

Heikoimmassa kunnossa ovat tällä hetkellä pörssin kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt. Inflaatio on syönyt kuluttajien ostovoimaa ja kuluttajaluottamus painui viime vuonna poikkeuksellisen matalaksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Helsingin pörssin kuluttajatuoteyhtiöt ovatkin kertoneet vaisusta tuloskehityksestä. Muutos on suorastaan dramaattinen, jos katsoo koronapandemian aikana menestyneiden kaupan alan yhtiöiden kehitystä.

Helsingin pörssissä autokauppa Kamux, kuluttajaelektroniikkaan erikoistunut Verkkokauppa.com , kiukaista tunnettu Harvia ja kauppaketju Tokmanni menestyivät vuosina 2020–2021, mutta nyt noususuhdanne on katkennut.

Tokmannilla liiketulos laski loka-joulukuussa 11 prosenttia, Harvialla yli 40 prosenttia ja Verkkokauppa.comilla 80 prosenttia vuoden takaisesta. Kamux julkistaa tilinpäätöksensä maaliskuun alussa, mutta yhtiö antoi vuodenvaihteessa tulosvaroituksen. Varoituksen perusteella Kamuxin tuloskehitys oli vuoden lopulla surkeaa.

”Viime vuosi oli kyseisille yhtiöille todella vaikea. Kuluttajaluottamus on heikkoa ja kuluttajien rahat muutenkin tiukalla”, Varis sanoo.

”Kuluttajayhtiöillä on koronakrapula”, summaa Vilén.

Vaikka kaupan ala kärsii, Helsingin pörssin suuryhtiöt ovat pääosin konepajoja ja muita teollisuusyhtiöitä. Tilinpäätösten perusteella suomalaisella teollisuudella menee pääasiassa hyvin. Niin tilaukset, liikevaihdot kuin tuloksetkin olivat pääosin nousu-uralla.

Teollisuuden kova tuloskunto on ainakin osittain perua parin viime vuoden vahvasta kehityksestä.

Monet teollisuuden asiakkaat ovat pelänneet katkeilevia tuotantoketjuja ja nousevaa inflaatiota. Asiakkaat ovat täyttäneet varastojaan ja hyväksyneet hinnankorotukset mukisematta. Niinpä perusteollisuuden yhtiöt, kuten Outokumpu ja SSAB, ovat saaneet runsaasti tilauksia aina viime kuukausiin saakka. Myötätuuli näkyy myös konepajayhtiöiden tilauksissa.

Raaka-aineiden hinnat kääntyivät kuitenkin laskuun viime kesänä, samoihin aikoihin kun maailmantalouden näkymät alkoivat muutenkin synketä. Varastoja ei täytetä enää samaan tapaan kuin vuosi sitten, ja se voi tarkoittaa heikompia aikoja teollisuudelle.

Analyytikot uskovat, että ainakin Outokummun ja SSAB:n tuloskunnot heikkenevät selvästi tämän vuoden aikana. Myös sellumarkkinoilla paras suhdanne saattaa olla takanapäin, mikä tarkoittaisi metsäyhtiöille vaikeampia aikoja.

Epävarmuudesta huolimatta teollisuusyhtiöt ovat kommentoineet alkanutta vuotta varsin myönteiseen sävyyn.

”Mikään yhtiö ei ole maalaillut mitään maailmanloppua. Epävarmuutta on tietysti, koska Euroopassa on sota ja korot ovat nousseet voimakkaasti. On kovin vaikea ennustaa, mihin suuntaan maailmantalous tästä kääntyy”, Vilén sanoo.

Juha Variksen mukaan teollisuusyhtiöiden viesteistä voi päätellä, että vuoden alkupuolisko on vielä hyvä, mutta tilanne voi muuttua vaikeammaksi vuoden loppua kohden.

Toisaalta monet yhtiöt ovat jakaneet vuolaita osinkoja, mistä voi päätellä yhtiöiden luottavan omaan tuloskuntoonsa. Variksen laskelmien mukaan Helsingin pörssiyhtiöt jakavat tämän vuoden aikana todennäköisesti ennätyssuuret osingot.

Aivan kuten Suomessa, myös Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden tuloskausi on sujunut kaksijakoisissa merkeissä. Jotkut yhtiöt tekevät ennätystuloksia, kun taas osa suuryhtiöistä on jäänyt selvästi niin analyytikkoennusteista kuin vuoden takaisista tuloksistaan.

Wall Streetin tuloskaudella silmiinpistävää on ollut suurten teknologiayhtiöiden heikkous. Muun muassa Apple, Amazon ja Googlen emoyhtiö Alphabet kertoivat odotettua vaisummista tuloksista.

Toisaalta energiayhtiöt, kuten Exxon Mobil ja Chevron, ovat ennätyksellisen hyvässä tuloskunnossa.

Analyytikot uskovat, että yhdysvaltalaisyritysten tuloskehitys jatkuu heikkona vuoden alkupuoliskolla, mutta tulosten pitäisi palata loppuvuoden aikana takaisin nousu-uralle.