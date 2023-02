OP:n kyselyn mukaan 18 prosenttia vastaajista on erittäin huolissaan ja 43 prosenttia on melko huolissaan inflaatiosta.

Inflaatio on ollut Suomessa vuoden 2022 alusta saakka nopeaa. Inflaatio näkyy muun muassa ruoan hinnan nousuna.

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu on selvästi suurin suomalaisten taloushuoli tällä haavaa, selviää OP-Ryhmän kyselystä.

Kyselyn mukaan 18 prosenttia vastaajista on erittäin huolissaan ja 43 prosenttia on melko huolissaan inflaatiosta.

Yhteensä inflaatio huolettaa siis vähintään melko paljon yli 60:tä prosenttia vastaajista.

Kuluttajahintojen nousu on tavallisen ihmisen kannalta huono asia siksi, että nopea hintojen nousu syö säästöjä ja heikentää palkan ostovoimaa. Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan Suomen kuluttajahinnat olivat tammikuussa 8,4 prosenttia vuoden takaista korkeammat.

Kyselyn mukaan eniten huolissaan taloudestaan ovat nuoret ja vähiten yli 65-vuotiaat.

”Matalat korot ovat olleet osa taloutta niin kauan, että moni ikäluokka on aikuistunut tänä aina. Inflaatio on ollut viimeksi näin kovaa 1980-luvulla. Erityisesti inflaatiosta ovatkin huolissaan nuoremmat ikäluokat. Eläkeikäiset taas ovat vähiten huolissaan, mikä johtuu paitsi vakaasta taloudesta myös siitä, että eläkkeet on sidottu indeksiin”, sanoo OP-Ryhmän vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Harri Nummela tiedotteessa.

Seuraavaksi suurimpia huolenaiheita ovat energiakriisi sekä asumiskulujen nousu. Vastaajista 58 prosenttia on vähintään melko huolissaan energiakriisistä. Asumiskulujen nousun osalta vastaava lukema on 49 prosenttia.

Huoli asumiskulujen noususta selittyy korkojen nousulla. Esimerkiksi Suomen käytetyin asuntolainojen viitekorko vuoden euribor on noussut lähes 3,6 prosenttiin.

”Nyt kasvava osa tuloista menee energiaan, lainanhoitokuluihin, ruokaan ja muihin nousseisiin kuluihin. Datamme mukaan esimerkiksi keskituloisten käytettävissä olevat tulot riittävät nyt lähes 200–600 euroa kuukaudessa vähempään kuin vuosi sitten”, Nummela sanoo tiedotteessa.

Suomalaiset eivät ole ainakaan toistaiseksi erityisen huolissaan työpaikoistaan. Vastaajista 4 prosenttia on erittäin huolissaan ja 8 prosenttia melko huolissaan työpaikkansa puolesta.

"Yritysten kannattavuus oli viime vuonna hyvällä tasolla, mutta alkaa nyt heikentyä. Tämä merkitsee, että yritykset joutuvat osin tinkimään investoinneistaan ja säästämään kustannuksissa. Ikävä kyllä tämä merkitsee työllisyyden kääntymistä laskuun”, Nurmela sanoo tiedotteessa.

Työpaikoista huolta kantavat etenkin alle 24-vuotiaat. Heistä 10 prosenttia on erittäin paljon huolissaan työpaikastaan.

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset 18–79-vuotiaat valtakunnallisesti edustavasti.

Tutkimus on toteutettu Taloustutkimuksen internetpaneelissa 24. tammikuuta ja 30. tammikuuta välisenä aikana.

Kyselyyn vastasi 2 628 ihmistä. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja alueen mukaan.