Sähkömarkkinoiden tilanne oli viime syksynä niin hurja, että moni oli valmis suojaamaan sähkön hankintansa melkein hinnalla millä hyvänsä. Nyt se voi kaduttaa. Vakuutuksetkin joskus kaduttavat, silti ne eivät ole turhia, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Lauha ja tuulinen tammikuu on vaikuttanut sähkön hintaan.

Eduskunnan talousvaliokunnan selvityksen mukaan noin 130 000:lla suomalaisella kotitaloudella on määräaikainen sähkösopimus, jossa sähköenergian hinta on yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

Tällaisia sopimuksia oli myynnissä viime syksynä. Vuoden vaihteen jälkeen sähkön futuurihinnat ovat laskeneet niin paljon, että nyt kaksivuotisen sopimuksen saa noin 11–12 sentin kilowattituntihinnalla. Kalliin kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen tehneitä luonnollisesti harmittaa.

HS haastatteli helmikuun alussa kouvolalaista Esa Pitkästä, joka solmi joulukuun puolivälissä kaksivuotisen sopimuksen 29 sentin hinnalla.

Sitä ennen pörssisähkö oli maksanut ajoittain jopa yli 60 senttiä kilowattitunnilta ja sydäntalvi oli vasta edessä.

”Siitä säikähdin, menin jotenkin paniikkiin ja sitten tuli otettua tuo sopimus. Se oli sillä hetkellä halvin”, Pitkänen kertoi HS:lle.

Paniikissa oli moni muukin ja se on ymmärrettävää. Sähkömarkkinoiden tilanne oli marras–joulukuussa hurja. Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön käyttöönotto talveksi ei onnistunutkaan. Keski-Euroopassa maakaasu oli erittäin kallista ja sää vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kylmä koko Skandinaviassa.

Joulukuussa ei vielä tiedetty, että tammikuusta tulisi loskainen ja tuulinen, eikä helmikuun alussakaan pakkanen paukkuisi. Sitäkään ei tiedetty, että maakaasun hinta romahtaisi joulun jälkeen yli 50 prosentilla. Keski-Euroopassakin olisi lämmintä, ja kaasuvarastoja pystyttiin säästämään.

Jotkut keskustelijat jopa syyttävät nyt mediaa turhan paniikin lietsomisesta loppusyksyllä. Se on perusteeton syytös. Tilanne todella oli kriittinen ja lukijoilla valtava tarve tiedolle ja tilanteen analyysille. Lukijat lähettivät HS:n järjestämään sähkösuora-vastaustuokioon joulukuun alussa yli 1 000 kysymystä.

Ainakin HS:n jutuissa kalliisiin ja pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin kehotettiin myös suhtautumaan varauksella, sillä oli nähtävissä, että kahden vuoden jaksolla sopimus kävisi todennäköisesti kalliiksi. Vaikka joulukuu oli sähkömarkkinoilla täysin poikkeuksellinen, sähkön keskimääräinen pörssihinta jäi silloinkin alle 30 sentin.

Suurin osa sähköyhtiöistä ei edes myynyt loppusyksyllä määräaikaisia sopimuksia juuri siksi, että hinnat olisivat muodostuneet liian korkeiksi. Sopimuksiin liittyvät riskit kasvoivat myös yhtiöiden näkökulmasta, kun johdannaisten hinnat vaihtelivat jyrkästi ja nopeasti.

Silti on ymmärrettävää, että etenkin moni sähkölämmittäjä näihin sopimuksiin tarttui. Joulukuussa oli ihan realistista pelätä, että sähkö voisi maksaa tammikuussa ajoittain yli euron kilowattitunnilta. Sellaisilla hinnoilla sähkölämmittäjän energialasku nousee reippaasti yli tuhannen euron.

Talvikaudella tyypillinen noin 2 000 kilowattitunnin kuukausikulutus tarkoittaa 30 sentin hinnalla 600 euron sähkölaskua. Siitä moni kotitalous vielä selviää. Suuren epävarmuuden keskellä tällainen sopimus saattoi tuntua turvalliselta vaihtoehdolta.

Yhtä ymmärrettävää on, että juuri nyt 30 sentin sopimukset tuntuvat suorastaan törkeiltä ja harmittavat kovasti. Sähkö maksoi tammikuussa keskimäärin enää 8,7 senttiä kilowattitunnilta. Mikseivät sähköyhtiöt siis vain alenna vanhojenkin sopimusten hintoja?

Ongelma on se, että sähköyhtiöt ostivat itsekin tuon sähkön futuurimarkkinoilta loppuvuoden kalliilla hinnoilla. Jos ne laskevat kuluttajan hintaa, alennus koituu sähkönmyyjän tappioksi.

Osa sähkökauppiaista on muutenkin ahtaalla johdannaishintojen heilumisesta aiheutuvien vakuusvaatimusten kasvun vuoksi.

Jotkut kunnalliset energiayhtiöt ovat toisaalta tarjonneet joustoa. Helsingin kaupungin omistama Helen on ottanut käyttöön uuden kuuden kuukauden sähkösopimuksen, johon voi vaihtaa kalliimman sopimuksensa. Myös ainakin Keravan Energia on alentanut sopimusten hintoja omaksi tappiokseen.

Kuntien omistamien yhtiöiden tarkoitus on hyödyttää kuntalaisia, siksi nämä päätökset ovat luontevia. Helen on myös suuri sähkön tuottaja, ja yhtiön tuotantopuoli on hyötynyt sähkön kalliista hinnoista viime vuonna.

Mikään taho ei sen sijaan oikein voi pakottaa yksityisesti omistettuja yhtiöitä joustamaan, koska sopimus on molempiin suuntiin sitova. Jos valtio haluaa puuttua asiaan, se voi tehdä sen tukien muodossa, niin kuin se onkin tehnyt.

Tämän talven sähkölaskuista on tulossa varsin anteliaita hyvityksiä niille, joiden sähkölaskut ovat paisuneet.

Ehkä kannattaa ajatella, että määräaikainen sähkösopimus on luonteeltaan kuin vakuutus. Harmittaako se, että on maksanut omakotitalon satojen eurojen hintaista kotivakuutusta 25 vuotta, vaikka talo ei ole kertaakaan palanut? Ei varsinaisesti.

Siinä mielessä sähkösopimus on erilainen kuin kotivakuutus, että siinä voi myös konkreettisesti voittaa. Ne, jotka sattuivat saamaan määräaikaisen sähkösopimuksen kuuden sentin hinnalla puolitoista vuotta sitten, ovat olleet tämän talven erittäin tyytyväisiä.

Hyvin tyytyväisiä ovat myös ne, jotka ottivat pari vuotta sitten asuntolainaansa kahden prosentin korkokaton kymmeneksi vuodeksi. Vielä vuosi sitten sekin päätös saattoi harmittaa, sillä viitekorot olivat silloin miinuksen puolella. Kukaan ei osannut aavistaa, että 12 kuukauden euribor lähenisi pian neljää prosenttia.

Sähkön futuurihinnat ovat olleet viikon verran taas hienoisessa nousussa. Nyt näyttää siltä, ettei ensi talvena ole hätää, mutta kuka sen tietää, mitä ympärillä vielä tapahtuu. Epävarmuus on yhä suurta.

Suomessa sähkön hintaan vaikuttaa paljon Norjan vesivarastojen tilanne. Varastot ovat viime kesän kuivuuden jälkeen matalalla, eikä ensi kesän sateista ole tietoa. Olkiluodon ydinvoimalan käyttöönoton aikataulusta ei ole edelleenkään mitään varmuutta. Viikot, kuukaudet ja vuodet vierivät, eikä valmista näytä tulevan.

Sen voi sanoa varmasti, että viime syksynä otettu 30 sentin kaksivuotinen sopimus ei tulee olemaan kovin edullinen valinta verrattuna sähkön markkinahintaan. Mutta voi olla, että se ei lopulta ole ihan niin katastrofaalisen kalliskaan suhteessa pörssisähköön kuin miltä juuri nyt näyttää.