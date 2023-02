EU kantoi Venäjälle paljon rahaa viime vuonna, mutta kauppa­virroissa on epäilyttävä piirre – tästä on kyse

Länsimaiden vienti Venäjälle romahti viime vuonna. Nyt EU:ssa epäillään, että Venäjälle kulkeutuu pakotteiden alaisia tuotteita kolmansien maiden kautta.

EU:n pakotteista vastaava lähettiläs David O’Sullivan epäilee, että Venäjä kiertää pakotteita.

Kaupankäynti on hidastunut merkittävästi EU:n ja Venäjän välillä. O’Sullivan huomauttaa Financial Timesin haastattelussa, että samaan aikaan on nähtävissä, että kaupankäynti on lisääntynyt runsaasti Venäjän ja sen lähellä olevien maiden välillä.

O’Sullivan ei suoraan mainitse mitään yksittäistä maata.

David O'Sullivan

Tämä herättää O’Sullivanin mukaan kysymyksen siitä, onko länsimaisia tuotteita päätynyt kolmansien maiden kautta Venäjälle.

EU:n, Britannian ja Yhdysvaltojen tavoitteena on estää pakotteiden kiertäminen.

Tilastoista näkee, että vienti EU-maista Venäjälle romahti Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa 24. helmikuuta 2022. Vielä helmikuussa 2022 EU-maista Venäjälle vietiin tuotteita noin 7,4 miljardilla eurolla. Huhtikuussa vienti oli pudonnut 2,9 miljardiin.

Lyhyen ajan historiassa EU-maiden ja Venäjän välinen kauppa oli huipussaan vuonna 2012. Tuolloin EU-maista vietiin Venäjälle tuotteita lähes 118 miljardilla eurolla. Tuonnin arvo oli tuolloin lähes 204 miljardia.

Viime vuonna tuonti Venäjältä EU-maihin ylitti todennäköisesti vuoden 2012. Marraskuun loppuun mennessä Venäjältä oli Eurostatin mukaan tuotu EU:hun tuotteita lähes 195 miljardilla eurolla. Eurostat on EU:n tilastoviranomainen.

Epäily pakotteiden kiertämisestä kytkeytyy rinnakkaistuontiin. Rinnakkaistuonnissa esimerkiksi jokin EU-alueen ulkopuolella toimiva yritys tuo tuotteet EU-alueelta omaan maahansa. Tuotteet eivät jääkään tuon alueen markkinoille, vaan ostaja kauppaa tuotteet eteenpäin Venäjälle.

Euroopan jälleenrakennus ja kehityspankin tilastoista paljastuu nopeita ja rajuja muutoksia eri maiden kaupankäyntimäärissä.

Viime vuoden touko-heinäkuussa EU:n, Britannian ja Yhdysvaltojen vienti Venäjälle romahti alle puoleen. Luvussa on huomioitu muutokset inflaatiossa.

Samaan aikaan vienti Euroopasta ja Yhdysvalloista Armeniaan ja Kirgisiaan kasvoi yli 80 prosenttia. Vastaavasti Armenian ja Kirgisian vienti Venäjälle kasvoi yli kaksinkertaiseksi samaan aikaan.

EU, Yhdysvallat sekä monet muut maat ovat kohdistaneet Venäjään pakotteita sen vuoksi, että Venäjä aloitti noin vuosi sitten hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

Epäilyt rinnakkaistuonnista ovat nousseet esille jo aiemmin. Viime vuoden toukokuussa Venäjä yksipuolisesti päätti olla noudattamatta oikeuden- ja patentinhaltijoiden tahtoa.

Rinnakkaistuonti mahdollistaa keplottelun, jonka avulla esimerkiksi pakotteiden alaisia tuotteita voidaan tuoda maahan sotkemalla kolmas maa mukaan tuontiprosessiin. Pakotteiden alaisia tuotteita ei voida kuljettaa suoraan EU-maista Venäjälle, vaan ne jäävät tullin haaviin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellenin mukaan pakotteilla on ollut merkittävä vaikutus Venäjän talouteen.

”Pakotteet ovat vaikuttaneet merkittävästi negatiivisella tavalla Venäjään. Venäjällä on nyt merkittävä budjettialijäämä”, Yellen kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yellen kommentoi asiaa torstaina ennen G20-kokousta Intiassa.