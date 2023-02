Noin 45 miljardin euron vuotuisten julkisten hankintojen tehostaminen kilpailua lisäämällä voisi tuoda merkittäviä säästöjä.

Julkisten hankintojen tehostaminen voisi tuoda valtiolle ja kunnille jopa puolen miljardin euron vuotuiset säästöt tulevalla vaalikaudella, arvioi joukko asiantuntijoita. Se kuitenkin edellyttää, että hankintoja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan reippaasti.

Julkinen sektori ostaa joka vuosi yrityksiltä tavaroita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla, mikä vastaa neljännestä julkisen sektorin menoista. Päälle tulevat noin 15 miljardin euron hankinnat, joissa myös myyjä on julkinen sektori.

Usein kilpailu hankinnoissa on puutteellista, mikä tarkoittaa, että tavaroista ja palveluista joudutaan maksamaan enemmän. Kun Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt) tutki kuntien hankintoja vuosilta 2010–2017, se havaitsi, että lähes kolmannekseen kilpailutuksista ei tullut yhtään tarjousta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan puutteellinen kilpailu on julkisten hankintojen suurin ongelma.

Kilpailua voitaisiin lisätä lainsäädäntöä uudistamalla, ehdottavat valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Atro Andersson, Lapin yliopiston oikeustieteen professori Kirsi-Maria Halonen, konsulttiyhtiö PTCS:n vanhempi asiantuntija Jussi Pyykkönen ja Turun yliopiston taloustieteen professori Janne Tukiainen valtiovarainministeriön sivuilla. Ryhmä valmistelee ministeriölle parhaillaan aiheesta selvitystä, joka julkaistaan maaliskuussa.

Yksi tehokas keino säästöjen saamiseksi olisi kirjata hankintalakiin vaatimus kilpailun toteutumisesta. Mikäli tarjouskilpailuun tulisi vain yksi tarjous, kilpailutus pitäisi uusia. Tšekissä vastaava uudistus tuotti 10 prosentin säästöt.

Lisäksi valtio, kunnat ja hyvinvointialueet voitaisiin velvoittaa tekemään keskitettyjä hankintoja nykyistä enemmän. Tutkimusten mukaan tämä voisi tuoda hankinnoissa 5–20 prosentin säästöt.

Lisäksi kirjoittajat puuttuisivat nykyistä tiukemmin tapauksiin, joissa kunnat tekevät hankintoja omistamiltaan yhtiöiltä ilman kilpailutusta. Tätä voitaisiin suitsia kirjaamalla lakiin, että niin sanottuja in house -hankintoja saisi tehdä vain silloin, kun se on kustannustehokkaampaa kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Muun muassa näillä toimilla olisi kirjoittajien mukaan mahdollista saavuttaa vuoteen 2027 mennessä noin 500 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joskin arvioon sisältyy paljon epävarmuutta. Vuoteen 2031 mennessä toimien vaikutus voisi olla jo 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Esimerkiksi valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkista taloutta on täytyy vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla seuraavan kahdeksan vuoden aikana.