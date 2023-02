Lng-tankkeri saapuu perjantaiaamuna Nynäshamnin terminaaliin, jota operoi Suomen valtion omistama kaasuyhtiö Gasum.

Vuosi Ukrainan sodan syttymisen jälkeen venäläisen nesteytetyn maakaasun (lng) tuonti Eurooppaan jatkuu keskeytyksettä. Tuorein toimitus lng:tä Venäjältä saapuu Ruotsiin perjantaiaamuna, Venäjän suurhyökkäyksen vuosipäivänä.

Coral Energy -nimeä kantavan lng-tankkerin on määrä saapua Nynäshamnin terminaaliin Tukholman eteläpuolelle perjantaiaamuna 24. helmikuuta kello 7 Suomen aikaa, kertoo Marine Traffic -sivusto. Terminaalia operoi Suomen valtion omistama kaasuyhtiö Gasum. Terminaali toimittaa kaasua muun muassa läheiselle öljyn­jalostamolle sekä varustamoille, kuten Viking Linelle.

EU on jo kieltänyt kivihiilen, raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnin Venäjältä, mutta lng:n tuonti on yhä sallittua. Venäjän lng-viennin arvo Eurooppaan on itse asiassa kasvanut merkittävästi sodan syttymisen jälkeen.

Baltian maat ovat kieltäneet lng:n tuonnin itse, ja ympäristöjärjestöt niin Suomessa kuin Ruotsissakin ovat vaatineet maiden hallituksia seuraamaan Baltian esimerkkiä.

”Samaan aikaan, kun ohjukset tippuvat siviilien niskaan, Ruotsi rahoittaa sotaa ostamalla venäläistä fossiilikaasua. Se on häpeällistä”, ympäristöjärjestö Greenpeacen kampanjajohtaja Rolf Lindahl sanoo Aftonbladetille.

Tutkimuskeskus Center for Research on Energy and Clean Air (Crea) arvioi, että Venäjän suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen Pohjoismaihin on tuotu venäläisiä polttoaineita noin 2,5 miljardin euron arvosta.

Tänä vuonna tuontia on ollut lähes 70 miljoonan euron arvosta, mistä lähes kaikki lng:tä. Suomeen lng:tä oli tuotu helmikuun 14. päivään mennessä noin 19 miljoonan euron ja Ruotsiin lähes 30 miljoonan euron arvosta.

Perjantaina Ruotsiin saapuva Coral Energy -alus on tuonut lng:tä jatkuvasti myös Suomeen Porin ja Tornion terminaaleihin, jotka palvelevat paikallista teollisuutta. Merkittävä lng:n käyttäjä on esimerkiksi teräsyhtiö Outokummun tehdas Torniossa.

Suomessa hallitus on muun muassa omistajaohjaus­ministeri Tytti Tuppuraisen (sd) suulla vaatinut venäläisen lng:n tuonnin lopettamista. Hallitus ei ole kuitenkaan ole tätä lailla kieltänyt, vaan on halunnut toimia yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Gasum on vedonnut siihen, että sillä on lng-toimituksista pitkäaikainen sopimus Venäjän valtion kaasuyhtiön Gazpromin kanssa. Ostojen lopettaminen antaisi Gazpromille mahdollisuuden vahingonkorvausten hakemiseen.