Norjan putkikaasutoimitukset vähenivät loppuvuonna 9 prosenttia.

Norjan valtion energiayhtiö Equinor vähensi loppuvuonna maakaasun tuotantoa, vaikka maan pääministeri Jonas Gahr Støre on vakuuttanut maan toimittavan Eurooppaan niin paljon maakaasua kuin se suinkin pystyy. Asiasta kertoo norjalainen talousmedia E24.

Energiakriisi on tuonut Norjalle ennätykselliset energiavientitulot, ja siitä on tullut EU:n tärkein kaasuntoimittaja Venäjän katkottua toimituksiaan. Maan paisuvat vientitulot ovat herättäneet närää EU-maissa, missä teollisuus ja kotitaloudet kärvistelevät paisuvien energialaskujen kanssa.

Støre on torjunut syytöksiä sodan varjolla hyötymisestä.

”Norja on tehnyt kaikkena helpottaakseen tilannetta Euroopassa, ja norjalaiset yhtiöt ovat lisänneet selvästi kaasun tuotantoa. Sodan syttymisen jälkeen kaasutoimitukset Norjasta Eurooppaan ovat kasvaneet 8 prosenttia”, Støre sanoi Norjan hallituksen verkkosivujen mukaan syyskuussa puhuessaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Lokakuussa Støre tapasi EU-johtajia Prahassa ja sanoi Norjan tehneen kaiken mahdollisen kaasun tuotannon lisäämiseksi. Tuotanto oli hänen mukaansa tuolloin maksimitasolla.

”Korkeat ja volatiilit [heilahtelevat] hinnat eivät ole Norjan intresseissä”, Støre sanoi Norjan hallituksen verkkosivujen mukaan.

Equinorin putkikaasutoimitukset kuitenkin vähenivät loka–joulukuussa 9 prosenttia vuodentakaisesta, kertoo E24. Yhtiön maakaasutoimitukset kokonaisuudessaan vähenivät 3 prosenttia, mikä johtuu siitä, että puolitoista vuotta tulipalon vuoksi suljettuna ollut nesteytetyn maakaasun (lng) vientiterminaali saatiin jälleen toimintaan syksyllä. Kasvanut lng-vienti paikkasi siis putkikaasun viennin supistumista.

Tuotannon vähenemisen taustalla on maakaasun markkinahinnan lasku vuoden viimeisellä neljänneksellä poikkeuksellisen lämpimän sään ja kasvaneen lng-tuonnin ansiosta. Equinorin tiedottaja sanoo E24:lle, että maakaasun tarjonta Euroopassa on nyt hyvällä tolalla.

”Tietyillä kaasukentillä on joustavuutta vähentää tuotantoa, kun tarjontaa on paljon, jotta voimme lisätä myyntiä, kun tarve on suurempi.”

Laskusta huolimatta kaasun hinta Euroopassa oli yhä moninkertainen viime vuosien normaalitasoon nähden.

Syksyllä tulosjulkistuksen yhteydessä Equinorin talousjohtaja Torgrim Reitan sanoi, että yhtiö keskittyy arvon luontiin, ei tuotannon määrään.

Equinor teki viime vuonna kaikkien aikojen ennätystuloksen. Voittoa syntyi noin 70 miljardia euroa, yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

Norjan valtio omistaa kaksi kolmasosaa Equinorin osakkeista.