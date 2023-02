Nokian tuotemerkillä puhelimia valmistava HMD Global aikoo käynnistää älypuhelinten valmistuksen Euroopassa jo ensi syksynä. Tuotantopaikka on valittu, mutta yhtiö ei vielä kerro sitä.

Nokia 1 Plus -älypuhelinta esiteltiin Barcelonassa Espanjassa vuonna 2019.

Nokian tuotemerkillä matkapuhelimia valmistava HMD Global kertoi lauantaina siirtävänsä osan älypuhelintensa valmistuksesta Eurooppaan. Yhtiön markkinointipäällikkö Lars Silberbauer kertoo, että yhtiö on jo valinnut puhelinten valmistuspaikan, mutta ei vielä paljasta sitä.

Yhtiön ilmoitus herättää ajatuksen, voisiko Nokia-puhelinten valmistus jopa palata Suomeen.

”En voi vastata siihen turvallisuussyistä”, Silberbauer sanoo.

Hänen mukaansa HMD:n asiakkaat ja kumppanit eivät halua, että tuotantopaikan sijainti päätyy julkisuuteen liian aikaisin.

HMD:n datakeskukset ovat jo jonkin aikaa olleet Suomessa, Silberbauer kertoo.

Suunnitelmat tuotannon siirtämiseksi ovat jo hyvin pitkällä. HMD:n tavoite on käynnistää tuotanto Euroopassa heinä–syyskuussa.

Silberbauer kertoo, ettei yhtiön aikeena ole rakentaa kokonaan uutta puhelintehdasta.

”Kyseessä ei ole täysin uusi tehdas, mutta totta kai teemme toimia, joilla varmistamme, että tuotanto on laadukasta.”

Nokia-puhelimet valmistetaan tällä hetkellä tehtaissa Intiassa, Vietnamissa, Brasiliassa ja Kiinassa, ja siellä valmistetaan jatkossakin suurin osa yhtiön puhelimista. Euroopassa valmistetaan ainoastaan länsimarkkinoille tarkoitetut 5g-älypuhelimet.

Suurin osa valmistuksesta tapahtuu Kiinassa, sillä sieltä tulevat puhelinten komponentit. Myös Euroopassa valmistettavien puhelinten komponentit tulevat Kiinasta.

Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analyticsin mukaan HMD Global myi toissa vuonna 15 miljoonaa älypuhelinta ja sen markkinaosuus oli pyöristäen prosentin.

Päällimmäinen syy tuotannon siirtämiseen ovat asiakkaiden, erityisesti yritysten turvallisuusvaatimukset. Ensialkuun HMD aikoo valmistaa Euroopassa yrityskäyttöön tarkoitettuja älypuhelimia.

”Näemme, että Euroopassa valmistetuille laitteille on valtava kysyntä. Myös turvallisuussyistä tuotanto halutaan Euroopan lainsäädännön piiriin. Jotkut asiakkaat haluavat myös paremman näkyvyyden puhelinten toimitusketjuun”, Silberbauer kertoo.

Hän sanoo, ettei voi täysin avata, mitä turvallisuussyyt tarkalleen ottaen ovat.

”Kyse on siitä, että tuotanto tapahtuu Euroopan lainsäädännön ja säädösten piirissä. Erityisesti varmistamme, että puhelinten valmistuksen loppupää on hyvin korkealla tasolla”, Silberbauer muotoilee.

Vuonna 2019 HMD joutui tietoturvakohun keskelle, kun paljastui, että osa Nokia 7 -puhelimista lähetti käyttäjän dataa Kiinaan. Yhtiö selitti tätä sillä, että osa erä Kiinan markkinoille tarkoitettuja puhelimia oli päätynyt myyntiin Eurooppaan. Yhtiön mukaan yksilöitäviä tietoja ei päätynyt ulkopuolisten haltuun.

Silberbauerin mukaan päätöksellä siirtää tuotantoa Eurooppaan ei ole mitään tekemistä tuon tapauksen kanssa.

Elektroniikan valmistus on siirtynyt vauhdilla länsimaista Aasiaan ja etenkin Kiinaan, missä työvoima on paljon halvempaa. HMD kuitenkin uskoo, että valmistus Euroopassa voi olla taloudellisesti kannattavaa.

”Tuotanto Euroopassa on varmasti kalliimpaa kuin joissain toisissa osissa maailmaa, mutta me uskomme, että se on järkevä investointi. Näemme, että kysyntää näille tuotteille on.”

Vuonna 2016 perustetun HMD Globalin kotipaikka on Espoossa. Yhtiön palveluksessa on runsaat 700 työntekijää. Sillä on maailmanlaajuinen yksinoikeus käyttää Nokian tavaramerkkiä matkapuhelimissa ja taulutietokoneissa kymmenen vuoden ajan.

Nykyään verkkolaitteita valmistava Nokia omistaa HMD:n osakkeista kymmenen prosenttia.