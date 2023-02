Vuoden euribor nousi tiistaina jo yli 3,7 prosenttiin.

Asuntolainojen viitekorot rikkoivat tiistaina jälleen uusia rajapyykkejä, kun vuoden euribor nousi jo yli 3,7 prosentin. Tiistaina kyseinen viitekorko noteerattiin tarkalleen 3,725 prosenttiin. Korko nousi maanantaista 0,045 prosenttiyksikköä.

Vuoden euribor on suomalaisten käytetyin asuntolainojen viitekorko. Edellisen kerran korko oli yhtä korkea joulukuun alussa 2008.

Korkeimmillaan vuoden euribor oli lokakuussa 2008. Tuolloin korko kävi jopa yli 5,5 prosentissa.

Vuoden euribor on noussut ennätyksellisen nopeasti vuodesta 2022 saakka. Viime vuoden alussa korko oli vielä reilusti negatiivinen. Sen jälkeen korko on noussut pitkälti yli 4 prosenttiyksikköä. Nousu on ollut lähimenneisyydessä nopeaa, sillä vuoden euribor ylitti 3 prosentin rajan vasta hieman joulukuun puolivälin jälkeen.

Myös lyhyempien markkinakorkojen nousu on ollut ripeää. Tiistaina puolen vuoden euribor noteerattiin 3,29 prosenttiin ja kolmen kuukauden euribor 2,74 prosenttiin.