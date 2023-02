Finanssivalvonta määräsi rikemaksun Ålandbankenille, sillä pankki ei ole ilmoittanut asianmukaisesti tietoja johdannaissopimuksistaan.

Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron rikemaksun Ålandsbankenille.

Finanssivalvonnan mukaan pankki on vuosina 2016‒2021 laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla kauppatietorekisteriin.

Helmikuussa 2021 Finanssivalvonta havahtui siihen, että pankin kauppatietorekistereihin ilmoitettujen johdannaissopimuksien lukumäärä ja yhteenlaskettu nimellisarvo olivat epäilyttävän pieniä verrattuna pankin liiketoiminnan laajuuteen.

Pankki on antanut Finanssivalvonnalle selvityksen asiasta. Finanssivalvonnan tiedotteen mukaan pankki on ollut siinä käsityksessä, että sen selvitysvälittäjä on ilmoittanut johdannaissopimuksen asianmukaisesti pankin puolesta.

Finanssivalvonnan mukaan pankin vastuulla olisi ollut varmistaa, että raportointi olisi hoidettu sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Rikemaksun saajana on valtio.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.