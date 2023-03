Teslan Model Y oli helmikuussa Suomen toiseksi myydyin henkilöautomalli. Samalla sähköautojen myyntiosuus kasvoi Suomessa historiallisen suureksi.

Sähköautovalmistaja Teslan alkuvuoden hinnanalennukset näkyivät suoraan autokaupassa. Autoalan tiedotuskeskuksen keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan Teslan henkilöautokauppa kasvoi tammi–helmikuussa viime vuodesta yli 1000 prosenttia.

Tesloja myytiin tammi–helmikuussa 431 kappaletta. Vuosi sitten autoja myytiin vastaavaan aikaan vain 37.

Teslan osuus tammi–helmikuussa myydyistä henkilöautoista nousi 6,3 prosenttiin.

Tesla kertoi tammikuussa uusien autojensa hintaleikkauksista. Myös Suomessa joidenkin mallien hintoja laskettiin jopa yli 10 000 eurolla. Esimerkiksi Tesla Model Y -mallin lähtöhinta oli vuonna 2021 yli 60 000 euroa, kun tammikuussa se oli alle 50 000 euroa.

”Kasvussa näkyy hyvin todennäköisesti Teslan alkuvuodesta tekemät hinnoittelumuutokset. Heille oli syntynyt varastoja ja he päätyivät viemään ne markkinoille”, analysoi Autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.

Kalenoja arvioi, että hintojen lasku on ajanut autokaupoille etenkin sellaiset henkilöt, jotka ovat harkinneet sähköautojen ostoa aiemmin.

”Kyllä alennus on varmasti lisännyt Teslan kysyntää. Ostaja joka on ollut kahden vaiheilla, on saanut tästä varmasti kimmokkeen.”

Teslan kuukausittaiset myyntiluvut heittelevät tyypillisesti kuukausitasolla paljon. Yhtiön normaaleja sesonkipiikkejä ovat esimerkiksi maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu.

Heittelyä kuvaa hyvin se, että vuosi sitten tammi–helmikuussa Tesloja myytiin vain 37, mutta maaliskuussa 2022 Tesloja kaupattiin 420. Joulukuun tärkeys näkyy puolestaan niin, että esimerkiksi viime joulukuussa Tesloja myytiin 546 kappaletta, noin kolmannes kaikista viime vuonna Suomessa myydyistä Tesloista.

”Yhtiö on perinteisesti satsannut esimerkiksi maaliskuun loppuun hyvin vahvasti, että on saatu pörssiyhtiön näkökulmasta sopivat myyntiluvut”, Kalenja summaa.

Helmikuussa Teslan Model Y oli Toyota Corollan jälkeen Suomen toiseksi myydyin henkilöautomalli. Vastaava tilanne oli myös joulukuussa jolloin Model Y oli Toyota Yariksen jälkeen myydyin henkilöauto.

Model Y:n osuus myydyistä uusista henkilöautoista oli helmikuussa 4,8 prosenttia ja joulukuussa 5,8 prosenttia. Model Y-mallin Tesloja myytiin helmikuussa 291 kappaletta, joulukuussa kyseisen mallin autoja myytiin 354.

Tilastokeskus kertoi aiemmin keskiviikkona, että sähköautojen määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoden aikana. Vuoden 2020 lopussa Manner-Suomessa oli rekisterissä noin 46 6000 täyssähköistä henkilöautoa eli 98 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 lopussa.

Ladattavia hybridejä oli Suomeen rekisteröity yhteensä yli 107 000. Niiden määrä kasvoi 36 prosenttia edellisvuodesta.

Helmikuussa sähköautoja myytiin Suomessa historiallisen paljon. Sähköautojen osuus myydyistä henkilöautoista oli yli 30 prosenttia. Kaikkiaan Suomessa myytiin helmikuussa 1852 uutta sähköautoa. Joka viides helmikuussa myyty täyssähköauto oli Tesla.

Tammikuussa täyssähköautoja myytiin määrällisesti helmikuuta enemmän eli kaikkiaan 1862 kappaletta. Tuolloin autokauppa oli yleisesti vilkkaampaa, joten sähköautojen suhteellinen myyntiosuus jäi 26 prosenttiin.

Kalenoja selittää sähköautojen alkuvuoden kovaa menekkiä osin viime vuoden kalliilla polttoaineen hinnalla.

”Nykyistä korkeaa sähköautojen tilausosuutta selittää se, että näitä on tilattu jo vuosi sitten jolloin esimerkiksi bensa on saattanut olla todella kallista.”

