Olkiluoto 3 myöhästyy taas -kertoi HS keskiviikkoaamuna.

Kyse oli jo seitsemännestä viivästysuutisesta vajaan kuukauden sisään. Viimeisen kuukauden aikana esimerkiksi HS.fissä on kerrottu ydinvoimalan vaiheista seuraavilla otsikoilla.

Olkiluoto 3:n käynnistys lykkääntyi.

Olkiluoto 3:n käynnistyminen myöhästyy jälleen.

Olkiluoto 3 viivästyy jälleen kerran – syynä venttiilivika.

Olkiluoto 3 -voimalan käynnistyminen lykkääntyy jälleen.

Olkiluoto 3 -voimalan käynnistyminen lykkääntyy taas.

Olkiluoto 3:n käynnistyminen myöhästyy taas.

Olkiluoto 3 myöhästyy taas.

Laitoksen viivytyksistä on uutisoitu jo liki 17 vuotta.

Vaikka kyseessä onkin vakava ja energiamarkkinoiden kannalta tärkeä asia, on ydinvoimalaitoksen myöhästymisistä muodostunut yleinen vitsailun ja irvailun aihe. Lykkääntymisten seuraamisesta ja kommentoinnista on tullut suosittua kansanhuvia.

Turhautuminen ja huvittuneisuus näkyvät esimerkiksi kommenteissa, joita HS:n lukijat ovat jättäneet Olkiluoto 3:n viivytyksiä käsitelleeseen juttuun helmikuun puolivälissä. Samassa jutussa TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen vakuutti, että Olkiluoto 3 käynnistyy ”varmasti”.

”Alkaa tuntua, ettei koko voimalaa ole olemassakaan. Miten tämä voi olla mahdollista?”

”On harkittava koko laitoksen sulkemista ja purkamista. Saadaan paljon hyvää purkujätettä ja käyttökelpoista tavaraa, saunan kiukaiksi, laiturin tolpiksi, lasten pulkiksi.”

”Suomeen tuskin enää kukaan koskaan yrittää rakentaa ydinvoimalaa tämä jälkeen.”

”Jos ei muuta, niin saadaan ainakin joskus tulevaisuudessa turisteja tänne ihmettelemään tätä keskeneräistä, maailman kalleinta ja viimeistä ydinvoimalaa joka pikkuvian vuoksi ei vielä tuota sähköä kansalle.”

Suomalaisten suhtautuminen Olkiluoto 3:n vaikeuksiin ei ole jäänyt voimalan omistavalta Teollisuuden Voimaltakaan (TVO) huomaamatta.

TVO on koonnut verkkosivuilleen Olkiluoto 3:sta usein kysyttyjä kysymyksiä, jollaisia ei tavanomaisesti yritysten omilla sivustoilla näe. Kysymyksissä muun muassa arvostellaan Olkiluodon viestintää, kyseenalaistetaan laitoksen työntekijöiden osaamista ja epäillään, viivästyttävätkö laitostoimittaja ja TVO valmistumista tahallaan.

Julkaisemme TVO:n verkkosivuilta kolme yleisökysymystä ja vastausta kokonaisuudessaan:

Voitteko käsi sydämellä sanoa, että Olkiluodossa kaikki OL3:lla työskentelevät ovat tehtäviensä tasalla?

Kyllä. TVO:lla on käytettävissään vuosikymmenten kokemus Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käytöstä, ylläpidosta ja häiriötilanteiden hoidosta. Näin ollen on selvää, että myös OL3:lla työskentelee korkeasti koulutetut ja kokeneet ydinalan ammattilaiset, jotka toimivat korkean turvallisuuskulttuurin periaatteiden mukaisesti. Meille ydinalan ammattilaisille oman osaamisen ylläpito ja kouluttautuminen on arkipäivää. Olennaista toiminnassamme on myös jatkuva parantaminen. Inhimillisten virheiden ehkäisemiseksi käytössä ovat monipuoliset työkalut ja kansainväliset verkostot muista ydinlaitoksista.