Aurinkosähköauto, jota piti valmistaa Suomessa, on nyt kaupan. Saksalainen valmistaja etsii myös töitä 300 työntekijälle.

Saksalaisella Sono Motorsilla oli haave, joka rysähti helmikuun lopulla. Yhtiö yritti saada tuotantoon huokeahintaisen sähköauton nimeltä Sion, joka lataisi itseään aurinkosähköllä.

Auton sarjatuotannon piti alkaa Suomessa Uudenkaupungin autotehtaalla tänä vuonna. Sitten Sono Motors joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja päätti haudata autohaaveensa.

Nyt tuo haave on kaupan.

Sono Motors etsii sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan ostajaa Sionille.

Ostaja saa muun muassa kaiken kehitystyössä syntyneen datan, autojen prototyypit ja tiedot autoja varanneista. Autosta ehdittiin tehdä 45 000 varausta ja ennakkotilausta.

Kaikkeen tähän voi päästä käsiksi lähettämällä yhden sähköpostin yhtiöön. Yhtiön verkkosivuilla jopa kannustetaan ottamaan yhteyttä ja jättämään tarjous.

Sionin lopettamisen myötä irtisanotaan noin 300 työntekijää. Sono Motors yrittää auttaa heidän työllistymistään erikoisella tavalla: se jakaa kaikkien yhteystietoja Excel-tiedostona verkossa.

Sion-auton oli määrä saada virtaa auringosta. Auton koriin oli kiinnitetty liki viisisataa pientä aurinkopaneelia. Paneelien väitettiin tuottavan runsaan sadan kilometrin matkaa vastaavan määrän virtaa viikossa.

Täydellä akulla auton toimintasäteeksi ennustettiin 305 kilometriä. Autoa olisi voinut myös ladata verkkovirralla.

Auton juju oli kuitenkin se, että se olisi massatuote perheille. Tästä viesti auton suhteellisen arkinen ulkoasu. Hinnan ennustettiin jäävän 25 000 euron kieppeille, mikä olisi uudesta sähköautosta huokea hinta.

Havainnekuva Sionin ohjaamosta.

Sionin lopettaminen osuu Suomeen, sillä auton uskottiin työllistävän Uudessa­kaupungissa enimmillään tuhat työntekijää vuodessa. Seitsemänvuotinen sopimus kattoi muhkeat 257 000 autoa.

Valmet Automotive ei halunnut alkuviikosta kommentoida tilannetta HS:lle.

Tehtaalla on muutenkin jo menossa muutosneuvottelut, joissa on uhattuna yli 600 työpaikkaa. Kaikkiaan tehtaalla on noin 2 000 työntekijää.

Kaiken lisäksi tammikuussa hollantilainen Lightyear keskeytti luksussähköauto Lightyear 0:n valmistuksen Uudessakaupungissa.