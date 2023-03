Vuoden euribor nousi torstaina jo 3,821 prosenttiin.

Viitekorkojen raju nousu jatkui torstaina. Asuntolainojen käytetyin viitekorko, vuoden euribor nousi torstaina jo 3,821 prosenttiin. Nousua keskiviikosta tuli 0,076 prosenttiyksikköä.

Kyse on euriborin historian 57. nopeimmasta päivänoususta. Euriborilla on yli 6200 päivän historia.

Korot ovat nousseet viime päivinä jälleen nopeasti ja esimerkiksi viimeisen viikon aikana vuoden euribor on noussut lähes 0,18 prosenttiyksiköllä.

Myös lyhyemmät markkinakorot ovat nousseet nopeasti. Puolen vuoden euribor nousi torstaina 3,366 prosenttiin ja kolmen kuukauden euribor 2,801 prosenttiin.

Korkojen laskua toivovat saivat torstaina kylmää vettä niskaansa, kun EU:n tilastokeskus Eurostat julkaisi helmikuun inflaatiolukuja.

Huolestuttavaa on, että Eurostatin ennakkotietojen mukaan energiasta ja ruoan hinnasta puhdistettu pohjainflaatio kiihtyi ennätyksellisen ripeäksi. Pohjainflaatio oli helmikuussa 5,6 prosenttia. Euroalueen kokonaisinflaatio sen sijaan hidastui 8,5 prosenttiin.

”Euroalueen kokonaisinflaation lasku on laiha lohtu, kun pohjainflaatio jatkoi nousussa. Etenkin palveluinflaation nousu huolettaa keskuspankkia ja pitää EKP:n huomattavien koronnostojen uralla pidempään”, kirjoitti esimerkiksi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Twitterissä.

Vuoden euribor on noussut vuodessa ennätyksellisen paljon. Viimeisen vuoden aikana 12 kuukauden euribor on noussut yli 4 prosenttiyksikköä. Aiemmin euroaikana vuoden euribor on noussut korkeimmillaan vuodessa vain reilut kaksi prosenttiyksikköä.

Myös OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen ennakoi pohjainflaation nousun näkyvän myös koroissa.

”EKP:lla hajoaa pian kasetti inflaatiokehityksen kanssa: pohjainflaatio kohosi helmikuussa uudelle kaikkien aikojen ennätystasolle 5,6 %:iin (v/v, ed. 5,3 %). Ei merkkiäkään pohjainflaation taittumisesta ja tämä tulee heijastumaan myös korkokehitykseen”, Hännikäinen kirjoitti Twitterissä.

Keskiviikkona Hännikäinen arvioi OP:n tiedotteessa, että asuntovelallisten pitää varautua vielä aiempaa korkeampiin korkoihin.

”EKP [Euroopan keskuspankki] jatkaa koronnostosykliään kevään ja kesän aikana, mikä vetää viitekorkoja jatkossakin ylöspäin. Markkinat hinnoittelevat 12 kuukauden euribor-koron kohoavan yli 4 prosenttiin ja pysyvän yli 3 prosentin lukemissa pidemmän aikaa”, Hännikäinen sanoo tiedotteessa.