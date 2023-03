HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Tilastokeskus: Suomen talous kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia

Suomi on vajonnut tekniseen taantumaan, kertoi Tilastokeskus tällä viikolla. Bruttokansantuote (bkt) supistui heinä–syyskuussa 0,1 prosenttia ja loka–joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Niin viennin, investointien kuin kulutuksen volyymit vähenivät selvästi viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen.

Useissa Suomen lähimaissa ja koko EU:ssa bkt:n kasvu on ollut vahvempaa, totesi Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala.

”Kaksi viimeistä havaintoa on, että bkt on kääntynyt laskusuuntaan, eli taantuman tekninen määritelmä täyttyy. Suomi on taantumassa näiden tietojen valossa”, Hakala sanoi Tilastokeskuksen tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Koko vuonna 2022 bruttokansantuote kasvoi Suomessa 2,0 prosenttia.

Euroalueen pohjainflaatio kiihtyi helmikuussa kaikkien aikojen ennätykseen

Euroalueen inflaatio eli kuluttajahintojen kallistuminen oli helmikuussa odotuksia ripeämpää.

Euroopan unionin tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaisinflaatio hidastui 8,5 prosenttiin, mutta pohjainflaatio kiihtyi 5,6 prosenttiin. Euroalueen pohjainflaatio ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä voimakasta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että kokonaisinflaatio olisi ollut 8,2 prosenttia ja pohjainflaatio 5,3 prosenttia.

Energia kallistui helmikuussa 13,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jalostamattomat elintarvikkeet 13,6 prosenttia, teollisuustuotteet 6,8 prosenttia ja palvelut 4,8 prosenttia.

Fortum jakaa osinkoa 0,91 euroa osakkeelta

Energiayhtiö Fortum teki loppuvuonna odotettua paremman tuloksen, jos ei oteta huomioon Saksalle siirtynyttä Uniperia ja Venäjän-toimintoja.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto loka–joulukuulta oli 744 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin luku oli 519 miljoonaa euroa.

Fortumin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 2 736 miljoonaa euroa. Liikevaihtokin kasvoi edellisvuoden vastaavan ajan 2 171 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi, että Fortumin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,91 euroa osakkeelta.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on ollut kova isku Fortumille. Sen lisäksi että Fortum luopui Uniperista, se on tähän mennessä tehnyt 1,7 miljardin euron alaskirjaukset Venäjä-yksikköönsä.

Fortum julkaisi torstaina uuden strategiansa, jonka mukaan se keskittyy ydinliiketoimintaansa eli pohjoismaiseen energiantuotantoon. Fortum kertoi muun muassa päivittäneensä ilmastotavoitteitaan.

Aiemmin Fortum havitteli hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta on nyt aikaistettu 20 vuodella vuoteen 2030. Fortum kertoi aikovansa luopua kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta ja siihen liittyvistä toiminnoista vuoden 2027 loppuun mennessä.

Terrafamen liikevoitto kasvoi yli 90 miljoonaan euroon viime vuonna

Kaivos- ja metalliyhtiö Terrafamen kannattavuus parani tuntuvasti viime vuonna. Yhtiön liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa ja liikevoitto 94 miljoonaa euroa. Akkukemikaalitehtaan liikevaihto kasvoi 207 miljoonaan euroon, mikä on 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiö on tehnyt suuren eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa monivuotiset sopimukset akkukemikaalien tuottamisesta.

Bloomberg: Amerikkalaisyhtiö ei maksanut takaisin lainaa, jonka vakuutena on Spondan kiinteistöjä

Amerikkalainen pääomasijoittaja Blackstone on laiminlyönyt noin 530 miljoonaan euron suuruisen lainan takaisinmaksun, jonka vakuutena on Blackstonen omistaman kiinteistösijoitusyhtiön Spondan kiinteistösalkku.

Asiasta kertoi torstaina uutistoimisto Bloomberg nimettömien lähteidensä perusteella.

Sponda omistaa laajasti toimistokiinteistöjä kasvukeskuksissa sekä muun muassa Forumin ja Makkaratalona tunnetun Citycenterin kauppakeskukset Helsingissä ja Ratinan kauppakeskuksen Tampereella.

Aktian toimitusjohtaja vaihtuu

Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub on jättänyt tehtävänsä. Aktian hallituksen puheenjohtaja Lasse Svensin mukaan hallitus sopi asiasta yhdessä Ayubin kanssa maanantaiaamuna.

Ayub on toiminut tehtävässä lokakuusta 2018 lähtien.

Pankin mukaan hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty. Aktian väliaikaisena toimitusjohtajana toimii varatoimitusjohtaja Juha Hammarén.

Twitter leikannut yli 70 prosenttia työvoimasta

Sosiaalisen median yhtiö Twitter on vähentänyt 10 prosenttia työvoimastaan, kertoo The New York Times. Yhtiö irtisanoi noin 200 työntekijäänsä viime viikonloppuna. Irtisanomiset kohdistuivat tuotepäällikköihin, datapuolen työntekijöihin ja insinööreihin.

Viime kuussa Twitterissä työskenteli uutistoimisto Reutersin mukaan noin 2 300 henkilöä. Vielä lokakuussa yhtiössä työskenteli 7 500 ihmistä, nyt heitä on enää alle 2 000, The New York Times kertoi.

Irtisanotuksi tuli suuri joukko työntekijöitä edellisen kerran marraskuussa. Silloin yhtiö irtisanoi noin 3 700 työntekijää. Twitter siirtyi Elon Muskin omistukseen lokakuun lopussa.

Ericssonille määrättiin sakot korruption jatkamisesta

Yhdysvaltojen oikeusministeriö on määrännyt ruotsalaiselle verkkolaitevalmistaja Ericssonille 206 miljoonan dollarin eli 194 miljoonan euron sakot.

Syynä on se, että yhtiö on rikkonut vuonna 2019 tekemäänsä sopimusta oikeusministeriön ja rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisten kanssa.

Vuonna 2019 yhdysvaltalaiset viranomaiset katsoivat, että Ericsson on syyllistynyt korruptioon Kiinassa, Djiboutissa, Indonesiassa, Kuwaitissa, Saudi-Arabiassa ja Vietnamissa.

Yhtiö maksoi 1,1 miljardin euron sovittelumaksun ja sitoutui muuttamaan toimintatapojaan. Sovittelumaksun tarkoituksena oli välttää pitkät ja monimutkaiset oikeudenkäynnit.

Danske Bank: Vuoden euribor kesällä jopa 4,2 prosenttiin

Danske Bank on nostanut ennustettaan Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskoroista euroalueen sitkeän pohjainflaation takia.

Pankki odottaa nyt, että EKP:n talletuskorko saavuttaisi huippunsa eli 4,0 prosenttia heinäkuussa. Danske Bankin edellinen ennuste talletuskoron huipuksi oli 3,25 prosenttia. Korkonäkemys on hieman markkinoiden hinnoittelua korkeampi.

Uusi ennuste tarkoittaisi Danske Bankin mukaan sitä, että asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty kahdentoista kuukauden euribor kohoaisi 4,2 prosentin tuntumaan loppukesän aikana. Euribor noteerattiin torstaina 3,821 prosenttiin.