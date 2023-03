Patukkoja valmistava Mondelez International on kertonut siirtävänsä vuoden loppuun mennessä Tobleronen tuotannon Slovakiaan, jossa yhtiö tuottaa myös Milka-suklaata.

Tobleronen perustivat Sveitsissä alunperin Theodor Tobler sekä hänen serkkunsa Emil Baumann. Nimi on sekoitus perustaja Toblerin nimeä sekä italian kielen sanaa torrone, joka viittaa nougat’iin.

Ikoninen Matterhorn-vuori poistuu Toblerone-suklaapatukoista samalla kun patukan tuotanto siirtyy pois Sveitsistä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Matterhornin huippu aiotaan korvata Tobleronen pakkauksissa geneerisemmällä Alppien vuorenhuipulla, kertoo patukoita valmistava Mondelez International. Syynä on sveitsiläinen lainsäädäntö, joka rajoittaa sveitsiläisen kuvaston käyttöä tuotteissa, joita ei ole tuotettu tietyiltä osin maassa.

Lähes 4,5 kilometriä korkea Matterhorn-vuori sijaitsee Sveitsin ja Italian rajalla. Vuoren poiston lisäksi Toblerone-pakkauksissa tulee vastaisuudessa lukemaan ”established in Switzerland” (suom. perustettu Sveitsissä). Nykyisellään pakkauksissa lukee ”of Switzerland”, vapaasti suomennettuna Sveitsistä.

Tobleronea on tuotettu Sveitsin pääkaupunki Bernissä vuodesta 1908, ja tarkkasilmäiset ovat ehkä huomanneet, että patukan pakkauksessa on kuvattu myös karhu, joka symboloi Berniä.

Mondelez International on kertonut siirtävänsä vuoden loppuun mennessä Tobleronen tuotannon Slovakiaan, jossa yhtiö tuottaa myös Milka-suklaata.

Mondelez on amerikkalainen monikansallinen yhtiö, joka on hankkinut talliinsa tunnettuja elintarviketuotteita eri puolilta maailmaa. Se on omistanut Tobleronen vuodesta 2012.