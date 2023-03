Sijoittajilla on edessä kohtalon­viikot – nämä neljä tapahtumaa määrittävät osakemarkkinoiden suunnan

Yhteensä neljä tilaisuutta ja makrolukujulkistusta seuraavan kahden ja puolen viikon aikana voivat määrittää maailman osakemarkkinoiden suunnan.

Osakemeklareita New Yorkin pörssissä perjantaina.

Seuraavat kaksi ja puoli viikkoa voivat määrittää Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja samalla markkinoiden kehityksen suunnan myös muualla maailmassa.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että seuraavien viikkojen sisällä julkaistavat kaksi makrolukua ja kaksi keskuspankkitapahtumaa ovat ratkaisevia, tyssääkö osakemarkkinoiden elpyminen vai piristyvätkö Yhdysvaltain markkinat heikon helmikuun jälkeen.

Esimerkiksi maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 nousi tammikuussa lähes 6,2 prosenttia. Helmikuussa indeksi putosi 2,6 prosenttia. Koko alkuvuoden aikana S&P 500 on noussut 5,4 prosenttia.

Tapahtumavyöry alkaa tiistaina, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell on maan kongressin kuultavana rahapolitiikasta. Kyseessä on vuotuinen tilaisuus.

Sijoittajat seuraavat kaksipäiväistä tilaisuutta tarkasti etsien vihjeitä keskuspankin ohjauskorkojen nostopolusta. Pääjohtajan odotetaan kommentoivan ainakin viimeaikaisia makrolukuja inflaatiosta ja työllisyydestä sekä palkkapaineita.

”Sijoittajat tarttuvat jokaiseen Powellin sanomaan positiivisen sanaan”, sanoi amerikkalaisen sijoitusyhtiö Bowersock Capitalin osakas Emily Hill Bloombergille.

Perjantaina on vuorossa Yhdysvaltojen helmikuun ”superkuuma” työllisyysraportti, kuten ruotsalaispankki SEB kutsuu sijoittajien perinteisestikin tarkkaan seuraamaan julkistusta.

Fed seuraa työmarkkinoiden kehitystä arvioidessaan aikaisempien koronnostojen vaikutusta kuumana käyvään talouteen.

Yhdysvaltain talouteen syntyi tammikuussa maatalouden ulkopuolelle häkellyttävät 517 000 uutta työpaikkaa. Ekonomistit odottavat, että luku on laskenut helmikuussa 215 000 työpaikkaan.

Työttömyysaste oli tammikuussa 3,4 prosenttia eli alimmillaan 50 vuoteen. Sen odotetaan pysyneen helmikuussa yhtä vahvana kuin tammikuussa.

”Työmarkkinatilanteen odotetaan jatkuneen vahvana. Keskituntiansioiden kasvu jatkanee maltillistumistaan, mikä on tervetullut uutinen keskuspankki Fedille”, arvioi Nordea-pankki aamukatsauksessaan maanantaina.

Yhdysvaltojen taloudessa on siten ristiriitaisia viestejä. Vahva työllisyysraportti voi romuttaa toiveet siitä, että Fed jatkaa koronnostotahtinsa hidastamista.

”Jos liittovaltio on täystyöllisyydessä, mutta hintavakaus on järkkynyt eli inflaatio on yli tavoitteiden, keskuspankin täytyy kiristää”, arvioi Index Varainhoidon päästrategi Tuukka Kemppainen katsauksessaan perjantaina.

Ensi viikon tiistaina on luvassa Fedin rahapolitiikan kannalta ratkaisevat Yhdysvaltojen inflaatioluvut helmikuulta.

Kuluttajahinnat Yhdysvalloissa nousivat tammikuussa 6,4 prosenttia. Vaikka inflaation odotetaan hidastuneen helmikuussa 6,0 prosenttiin, mikä tahansa merkki sitkeästä inflaatiosta voi saada Fedin nostamaan ohjauskorkojaan odotettua enemmän.

Sekä inflaatio että keskuspankkien tarkasti seuraama pohjainflaatio ovat rauhoittuneet Yhdysvalloissa hieman lähiaikojen pahimmista huipuista.

Vuosi-inflaatio oli kiivaimmillaan 9,1 prosentissa kesäkuussa. Ruoan ja energian vaikutuksesta puhdistettu pohjainflaatio puolestaan oli syyskuussa 6,6 prosenttia korkeampi vuodentakaiseen verrattuna. Tammikuussa pohjainflaatio oli 5,6 prosenttia.

Sijoittajien hektiset viikot huipentuvat Yhdysvaltojen keskuspankin rahapoliittisen kokouksen korkopäätökseen kahden ja puolen viikon päästä keskiviikkona 22. maaliskuuta.

Keskuspankki julkistaa samaan aikaan neljänneksittäin julkistettavan korkoennusteensa. Tämän jälkeen sijoittajilla pitäisi olla ainakin jonkinlainen käsitys siitä, missä vaiheessa keskuspankki lopettaa rahapolitiikkaansa kiristämisen.

Markkinat hinnoittelevat Bloombergin mukaan, että Fedin ohjauskorko saavuttaa 5,4 prosentin huippunsa syyskuussa. Korko on nykyisin 4,50–4,75 prosentin vaihteluvälissä.