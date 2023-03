Pikavauhtia säädetty laki sähkökorvauksesta tuli voimaan maanantaina. Nyt näyttää siltä, että ainakin osa kuluttajista joutuu odottamaan talven sähkölaskuihin luvattua korvausta säädettyä pidempään.

Marras–helmikuun sähkölaskuista on tulossa korvauksia vielä ennen kesää. Hyvitys maksetaan automaattisesti seuraavissa sähkölaskuissa.

Isoja sähkölaskuja maksaneiden kuluttajien pitäisi saada jo huhtikuussa tuntuvia korvauksia talven sähkölaskuista. Korvaukset kustantaa viime kädessä valtio, mutta maksu toteutetaan sähköyhtiöiden ja sähkölaskujen kautta.

Sähköyhtiöt hyvittävät talven laskujen perusteella korvattavan summan osin huhtikuun ja osin sitä seuraavien kuukausien sähkölaskuissa.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ainakin osa kuluttajista joutuu odottamaan korvausta säädettyä pidempään. Pikavauhtia säädetty laki sähkökorvauksesta tuli voimaan maanantaina, ja yhtiöillä on ollut vain viikkoja aikaa tehdä tarvittavat muutokset laskutusjärjestelmiinsä.

”On ihan päivistä kiinni, saavatko kaikki yhtiöt laskutusjärjestelmiensä muutokset valmiiksi ajoissa”, sanoo johtava asiantuntija Riina Heinimäki Energiateollisuudesta.

Ensimmäiset huhtikuussa erääntyvät sähkölaskut lähtevät sähköyhtiöistä jo lähipäivinä. Samassa yhtiössäkin voi siis olla, että osalla asiakkaista hyvitys ehtii laskuihin huhtikuussa, osalla ei.

Jos oma laskutusväli on normaalistikin sellainen, ettei huhtikuussa tule laskua, hyvitys maksetaan lain mukaan vasta seuraavassa laskussa.

Kaikilla yhtiöillä on asiakkaita niin paljon, että muutokset on tehtävä laskutusjärjestelmiin. Käsin korvauksia ja laskujen hyvityksiä on mahdotonta käsitellä.

Koska tietojärjestelmien muutokset vaativat aikaa, lakiin jätettiin yhtiöille mahdollisuus anoa hyvityksen maksuun lykkäystä. Sitä haetaan Energiavirastolta.

Energiaviraston sähkömarkkinoista vastaavan johtajan Antti Paanasen mukaan virastossa odotetaan, että hakemuksia myös tulee.

”Sähkön vähittäismyyjiä on noin 60. Ainakin vielä helmikuussa käydyissä keskusteluissa syntyi käsitys, että kaikki yhtiöt eivät saa muutoksia tehtyä ajoissa ja joutuvat hakemaan lykkäystä”, Paananen sanoo.

Lykkäyksen sähköinen hakukaavake on vielä vähän kesken, siksi tarkkaa tietoa lykkäystä tarvitsevista yhtiöistä ei ole. Paanasen mukaan lykkäystä saaneet yhtiöt kerrotaan aikanaan Energiaviraston sivuilla.

”Kehotamme yhtiöitä itseään myös tiedottamaan asiasta omilla sivuillaan”, hän sanoo.

Sähkökorvauksen periaate on teoriassa yksinkertainen. Korvausta maksetaan automaattisesti kuluneen talven marras–joulukuun sähkölaskuista. Omavastuu on 90 euroa kuukaudessa.

Sen ylittävästä laskun osasta saa korvausta puolet, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa. Jos sähkö on maksanut alle 10 senttiä kilowattitunnilta, korvausta ei makseta lainkaan.

Helmikuun korvaussumma maksetaan tammikuun laskun perusteella.

Energiateollisuuden Heinimäen mukaan korvauksen käytännön toteutus on kuitenkin monimutkaista. Erilaisia sopimustyyppejä on niin paljon.

”Miten korvaus lasketaan, jos määräaikainen sopimus on muuttunut spot-sähkösopimukseksi kesken kuukauden? Entä mikä on kilowattitunnin hinta, jos sopimuksessa on kiinteä laskutettava summa kuukaudessa? Meille tulee paljon kysymyksiä”, hän sanoo.

Sähkötukilaissa säädettiin myös, että sähköyhtiöiden pitää myöntää tammi–huhtikuun sähkölaskuille lisämaksuaikaa enintään neljä kuukautta. Lykkäystä pitää hakea sähköyhtiön asiakaspalvelusta. Monilla yhtiöillä se onnistuu nettipalvelun kautta.

Maksuajan lykkäys ei koske jo erääntyneitä laskuja, vaan ne pitää maksaa.

Tuki ja lykkäykset koskevat vain sähköenergialaskuja, eivät siis sähkön siirron osuutta laskusta.