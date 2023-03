Valtio on päättänyt useista eri tukimuodoista sähkön käyttäjille. Ne koskevat vain sähköenergiaa, eivät siis sähkön siirtoa.

Sähköenergian arvonlisäveroa laskettiin väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin normaalista 24:stä. Joulukuussa alkanut veroale on voimassa huhtikuun loppuun asti.

Kuluneen talven marras–helmikuun sähkölaskuille maksetaan suoraa sähkötukea, jonka määrä on puolet sähkölaskusta siltä osin kuin se ylittää 90 euroa kuukaudessa. Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuukaudessa. Tukea ei makseta, jos sähkö on maksanut alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähköä ostanut saa tuen hinnasta riippumatta. Tuki maksetaan automaattisesti, eikä sitä tarvitse hakea.