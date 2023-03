Whatapp tekee päivityksistä kieltäytymisen helpommaksi käyttäjille. Samalla se sitoutuu kertomaan selkeästi, jos kieltäytyminen johtaa siihen, ettei sovellusta voi enää käyttää.

Pikaviestipalvelu Whatsapp sitoutuu olemaan aiempaa avoimempi muutoksista, joita se on tehnyt palveluehtoihinsa, Euroopan komissio kertoi maanantaina tiedotteessaan.

Whatsapp teki päivityksen tietosuojakäytäntöihinsä vuonna 2021. Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja EU:n kuluttajaviranomaisten verkosto (CPC) ilmoittivat Whatsappille viime vuonna, että niiden mukaan yhtiö ei ollut selventänyt muutoksiaan riittävästi.

Whatsapp sitoutuu tekemään päivitysten hylkäämisen helpommaksi käyttäjälle, eli se suostuu tekemään palvelusta kieltäytymisen yhtä näkyväksi mahdollisuudeksi kuin päivitysten hyväksymisen.

Samalla Whatsappin täytyy esittää käyttäjälle selkeästi, milloin päivityksen hylkääminen johtaisi siihen, että käyttäjä ei pystyisi sen takia enää käyttämään palvelua.

Lisäksi Whatsapp varmistaa, että päivityksistä tiedottavat ponnahdusikkunat voi hylätä, päivitysten tarkastamista voi viivyttää ja ettei se lähetä toistuvia ilmoituksia päivityksistä.

Komission mukaan Whatsapp vahvisti myös, ettei se jaa käyttäjien henkilötietoja mainostarkoituksiin kolmansille osapuolille tai muille Meta-konserniin kuuluville yrityksille eli ei myöskään Facebookille.

Oikeuskomissaari Didier Reyndersin mukaan Whatsapp sitoutuu muuttamaan käytäntöjään EU:n sääntöjen mukaisiksi.

Hän sanoo tiedotteessa, että kuluttajilla on oikeus ymmärtää, mihin he suostuvat ja mitä tämä valinta merkitsee konkreettisesti. Tämän tiedon nojalla kuluttajat voivat päättää, haluavatko he jatkaa alustan käyttöä.

Whatsapp on suostunut selittämään, mitä muutoksia se aikoo tehdä käyttäjien sopimuksiin ja miten nämä muutokset voivat vaikuttaa heidän oikeuksiinsa.

EU:n kuluttajaviranomaisten verkosto aikoo seurata aktiivisesti, miten Whatsapp toteuttaa sitoumuksensa. Tarvittaessa valvontaa voidaan tehostaa asettamalla sakkoja.