Muumien avulla on vastikään alettu myydä pikaruokaa Kiinassa. Japanissa ilmiöllä on pidempi historia.

Peking

Kansainvälinen pikaruokayhtiö KFC on alkanut mainostaa Kiinassa tuotteitaan piirretyillä Muumi-hahmoilla.

Mainoksissa Muumipeikko seilaa joella ja kalastaa, Niiskuneiti on piknikillä, Pikky Myy hyppää laatikosta ja hattivatit pompahtelevat sieltä täältä.

Aterian ostajalle luvataan myös Muumi-lelu. Erilaisia leluhahmoja on kolme.

Tällä haavaa näitä paketteja voi ostaa vain ennakkoon, sillä Muumi-lelut tulevat ruokapakettien kylkiäisiksi vasta ensi viikolla.

Mainoksia on kiinalaisen sosiaalisen median tärkeimmillä kanavilla eli ainakin Weixinissä eli Wechatissä, Weibossa ja Douyinissa, joka on kiinalainen versio Tiktokista. Weixin puolestaan on Kiinassa niin keskeinen viestittely- ja maksuväline, että ilman sitä on vaikea tulla toimeen.

Kiinassa KFC on levinnyt laajalle. Sillä on Kiinassa peräti 9 000 ravintolaa kaikkialla Kiinassa. Sen verkkosivujen mukaan jotkut kaupungit eivät ole mukana Muumi-kampanjassa.

KFC eli Kentucky Fried Chicken on tunnettu halvoista, uppopaistetuista kananpaloistaan ja hampurilaisaterioistaan. KFC:ssä asiakas tilaa tiskiltä ja kantaa paperikääreissä ja pahvimukeissa olevat ruuat ja limonadit muovitarjottimella pöytään.

Yhdysvalloista lähtöisin oleva ketju on rantautunut myös Suomeen.

Jos eivät nyt tunnetuiksi, Muumi-hahmot ovat alkaneet tulla Kiinassa tunnistetuiksi, ainakin nuoremman ja kansainvälisemmän väen piirissä. KFC:n kampanja lisää luultavasti huomattavasti tunnettavuutta 1,4 miljardin asukkaan maassa.

Japanin KFC:t ovat käyttäneet Muumeja jo monena vuonna markkinoinnissaan. Niillä on esimerkiksi oma Muumi-mukien mallisto. Japanissa Muumit ovat entuudestaan hyvin tunnettuja hahmoja.

Kiinassa KFC:n lisäksi myös ainakin kansainvälinen Starbucks-kahvilaketju mainostaa Muumeilla. Starbucks on levinnyt laajalle Kiinassa.

Muumien tekijänoikeudet omistaa Moomin Characters -niminen yritys. HS pyysi yhtiöltä kommenttia asiaan. Uutisen julkaisuhetkellä HS ei ole saanut yhtiöltä kommenttia.

Aiemmin Moomin Characters on ollut hyvin tarkka muumihahmojen käyttöä koskevissa asioissa.