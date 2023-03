Miljardööri Elon Musk kyseenalaisti Twitterin työntekijän kertomuksen terveydentilastaan ja ylipäänsä siitä, onko hän lainkaan ollut töissä yhtiössä.

Twitter on uuden omistajan Elon Muskin ohjauksessa irtisanonut yhteensä tuhansia työntekijöitä viime kuukausina. Mediatietojen mukaan osa irtisanomisista on toteutettu erittäin poikkeuksellisella tavalla.

Helmikuun lopussa yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoi, että tuolloin toteutettuja irtisanomisia edeltävällä viikolla yhtiö rajoitti voimakkaasti työntekijöiden välistä viestintää. Lopulta useat työntekijät olivat huomanneet, että heidät oli kirjattu ulos Twitterin sähköpostitileiltä ja kannettavilta tietokoneilta.

Tällä viikolla islantilainen Haraldur Thorleifsson kertoi Twitterissä olleensa niiden 200 työntekijän joukossa, joiden pääsy työtietokoneelle estettiin helmikuun lopussa. Thorleifssonin mukaan hänelle ei kuitenkaan annettu missään vaiheessa suoraan tietoa siitä, jatkuuko hänen työsuhteensa vai ei. Thorleifsson oli ollut hr-osastoon yhteydessä, mutta sieltä asiasta ei osattu kertoa.

Thorleifsson mainitsi twiitissään yhtiön omistajan Elon Muskin ja totesi, että ehkäpä tämä vastaa, mikäli tarpeeksi moni välittää twiittiä eteenpäin.

Tämän jälkeen Musk vastasikin Thorleifssonille kysymällä, millaista työtä hän on Twitterillä tehnyt. Viestinvaihdon lomassa Thorleifsson antoi tiedot, ja Musk vastasi viesteihin kyseenalaistamalla ja vitsailemalla. Lopulta Musk päätti keskustelun kahteen itkunauruhymiöön.

Muskin kanssa käydyn kirjeenvaihdon jälkeen Thorleifsson oli saanut yhtiöstä vahvistuksen sille, että hänet todella oli irtisanottu.

Thorleifssonin tilanteesta kertovan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hän työskenteli Twitterin tuotekehityksessä päällikkönä. Thorleifsson kuvaili BBC:lle, että päiviä jatkunut epävarmuus oli ”outoa” ja ”äärimmäisen stressaavaa”.

Moni Twitter-käyttäjä on pitänyt Muskin toimintaa asiattomana ja julmana, varsinkin sen jälkeen, kun hän nosti esiin Thorleifssonin terveydentilan. Thorleifsson sairastaa tautia, joka aiheuttaa lihasten surkastumista.

”Totuus on, että tuo tyyppi (joka on hyvin varakas) ei oikeasti tehnyt töitä, vaan väitti, että hänellä on vamma, joka estää häntä kirjoittamasta näppäimistöllä, vaikka samaan aikaan twiittailee menemään. En voi väittää, että kunnioittaisin sellaista”, Musk twiittasi.

Thorleifsson perusti Reykjavikissa vuonna 2014 Ueno-yrityksensä, jonka hän myi Twitterille vuonna 2021. Thorleifsson kertoo BBC:lle yrityskaupan taustalla olleen juuri hänen sairautensa, joka vähitellen vie hänen työkykyään. Yrityskaupan yhteydessä hän solmi sopimuksen, jonka puitteissa hän on tehnyt Twitterille töitä.