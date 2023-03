Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin puheet korkojen odotettua nopeammasta nostosta sai osakekurssit laskuun.

Yhdysvaltojen keskuspankki joutuu todennäköisesti nostamaan ohjauskorkojaan odotettua enemmän taltuttaakseen inflaatiota, kertoi keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell tiistaina.

Powell on tällä viikolla kongressin kuultavana rahapolitiikasta. Tilaisuus järjestetään vuosittain.

Korkojen noston taustalla ovat näkymät Yhdysvaltojen taloudesta. Liian vahva talouskehitys voi johtaa siihen, että hintojen nousuvauhti ei hidastu keskuspankin tavoitteiden mukaisesti. Tammikuussa Yhdysvaltojen inflaatio hidastui odotuksia vähemmän.

”Viimeisin talousdata on ollut odotettua vahvempaa, mikä viittaa siihen, että lopullinen korkojen taso on todennäköisesti korkeammalla kuin aiemmin on odotettu”, Powell sanoi kuulemisessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ennen Powellin puhetta keskuspankin on odotettu pitävän tulevat koronnostot 0,25 prosenttiyksikön tasolla.

”Jos data kokonaisuudessaan viittaisi siihen, että tarvitaan nopeampaa kiristämistä, olisimme valmiita nopeuttamaan korkojen nostoa.”

Powellin puheiden jälkeen sijoittajien odotukset keskuspankin maaliskuussa tekemästä korkopäätöksestä vaihtuivat nopeasti. Suurin osa sijoittajista uskoo keskuspankin nostavan ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksikköä.

Sijoittajien tarkkaileman puheen jälkeen Yhdysvaltojen osakemarkkinat olivat selvästi miinuksella.

Powellin kuuleminen kongressissa jatkuu keskiviikkona.