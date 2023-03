Miljardööri Elon Musk kertoo ymmärtäneensä Twitteristä irtisanotun työntekijän tilanteen väärin.

Some-yhtiö Twitterin toimitusjohtaja Elon Musk on pyytänyt anteeksi keskustelua, jonka aikana hän äityi pilkkaamaan Twitteristä erotettua työntekijää.

Musk kävi tiistaina hämmentävän Twitter-keskustelun islantilaisen Haraldur Thorleifssonin kanssa.

Keskustelu alkoi, kun Thorleifsson kertoi Twitterissä, ettei hänelle ole selvää, onko hänet irtisanottu vai ei. Thorleifsson mainitsi twiitissään Muskin ja totesi, että ehkäpä tämä vastaa. Thorleifsson sairastaa tautia, joka aiheuttaa lihasten surkastumista.

Musk vastasi, mutta asiallisesti alkanut keskustelu kehittyi siihen, että Musk kyseenalaisti Thorleifssonin sairauden.

”Totuus on, että tuo tyyppi [joka on hyvin varakas] ei oikeasti tehnyt töitä vaan väitti, että hänellä on vamma, joka estää häntä kirjoittamasta näppäimistöllä, vaikka samaan aikaan twiittailee menemään. En voi väittää, että kunnioittaisin sellaista”, Musk twiittasi.

Lopulta hän päätti keskustelun kahteen itkunauruhymiöön.

Useat Twitter-käyttäjät ovat pitäneet Muskin toimintaa asiattomana ja julmana, varsinkin sen jälkeen, kun hän nosti esiin Thorleifssonin terveydentilan.

Muskin kanssa käydyn viestittelyn jälkeen Thorleifsson sai yhtiöstä vahvistuksen sille, että hänet todella oli irtisanottu.

Lue lisää: Twitterin työntekijä kysyi Elon Muskilta, onko hänet irti­sanottu – Vastauksena oli pilkkaa

Muutama tunti myöhemmin yöllä Suomen aikaan Musk kuitenkin muutti mielensä ja pahoitteli keskustelua Twitter-viestissään.

Musk kertoi puhuneensa videopuhelulla Thorleifssonin kanssa ja käyneensä tilanteen läpi hänen kanssaan.

Musk kirjoitti ymmärtäneensä Thorleifssonin tilanteen väärin, koska hänellä oli perättömiä tietoja asiasta.

”Parempi puhua ihmisille kuin kommunikoida twiittaamalla”, Musk lisäsi twiitissään.

Musk vaikuttaa myös pyytäneen Thorleifssonin jäämään töihin Twitteriin. Thorleifsson pohtii Muskin mukaan pyyntöä.

Thorleifsson perusti Reykjavikissa vuonna 2014 Ueno-nimisen yritys, jonka hän myi Twitterille vuonna 2021.

Thorleifsson kertoi BBC:lle yrityskaupan taustalla olleen hänen sairautensa, joka vähitellen vie hänen työkykyään. Yrityskaupan yhteydessä hän solmi sopimuksen Twitterissä työskentelystä.

Musk on uutistoimisto Bloombergin ylläpitämän miljardööri-indeksin mukaan maailman toiseksi rikkain ihminen. Hänen omaisuutensa laskennallinen arvo on kasvanut tänä vuonna yli 37 miljardilla dollarilla. Kaikkiaan hänen omaisuutensa arvo on 174 miljardia dollaria eli noin 165 miljardia euroa.