Suomalainen Convion solmi yhteistyösopimuksen Shellin kanssa.

Suomalaisyhtiö Convion ryhtyy yhteistyöhön öljyjätti Shellin kanssa. Yhtiöiden sopimuksen mukaan Convion toimittaa Shellille teollisen mittakaavan höyryelektrolyysilaitoksen.

Yhtiöiden tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa vetyä mahdollisimman korkealla hyötysuhteella. Toimitettava laitos on yhden megawatin höyryelektrolyysilaitos eli se on kooltaan varsin maltillinen. Demolaitos toimitetaan Amsterdamiin.

Yhtiöiden yhteistyöllä on kunnianhimoisia tavoitteita. Yhtiöt pyrkivät tuottamaan uusiutuvaa vetyä kiinteäoksidielektrolyysillä.

Vedyn tuotanto kiinteäoksidielektrolyysillä vaatii Convionin noin 25 – 30 prosenttia vähemmän sähköä, kun höyryntuotantoon käytetään hukkalämpöä.

Vuonna 2012 perustettu Convion on varsin pieni yhtiö. Sen tavoitteena on kaupallistaa energiatehokkaita tuotteita hajautettuun sähkön ja lämmön sekä vedyn tuotantoon. Yhtiö uskoo, että puhdas energiantuotanto ja elektrolyysi ovat avainteknologioita energiamarkkinoiden siirtyessä hiilineutraaliuteen.

Convion työllisti Asiakastiedon mukaan vuonna 2021 yhteensä 14 henkilöä ja pyöritti 580 000 euron liikevaihtoa. Tappiota yhtiö teki tuolloin yli 1,2 miljoonaa euroa.

"Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Shellin kanssa ja mahdollisuudesta demonstroida innovatiivista teknologiaamme yhdessä näin ikonisen yrityskumppanin kanssa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Erkko Fontell tiedotteessa.

Shell on yksi maailman suurimpia öljy-yhtiöitä. Se takoi Venäjän hyökkäyssodan takia kallistuneen öljyn hinnan nousulla ennätysvoitot vuonna 2022. Yhtiö kertoi helmikuussa koko vuoden voittonsa nousseen yli 42,3 miljardiin dollariin. Tulos yli kaksinkertaistui vuodesta 2021. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 381 miljardia dollaria.