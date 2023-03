FT:n haastattelemat sveitsiläispankkien edustajat sanoivat olevansa huolissaan kiinalaisasiakkaiden varautuneisuuden vaikutuksista liiketoimintaan ja talouskasvuun.

Sveitsi on EU:n tavoin asettanut talouspakotteita Venäjän presidentin lähipiirille sekä useille venäläisille toimijoille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainassa helmikuussa 2022.

Lännen Venäjälle asettamat talouspakotteet ovat heikentäneet varakkaiden kiinalaisten asiakkaiden halua tallettaa varojaan sveitsiläispankkeihin, kertovat Sveitsin suurimpien pankkien johtajat talouslehti The Financial Timesin mukaan.

Viime viikkoina myös äänenpainot Kiinaa kohtaan ovat tiukentuneet. Taustalla ovat muun muassa vakoiluepäilyt sekä pelko siitä, että Kiina saattaisi harkita Venäjän aseistamista.

Erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat rakoilleet entisestään sen jälkeen, kun Yhdysvallat ampui helmikuussa alas pallon, jota se väitti Kiinan käyttävän vakoiluun.

FT:n mukaan monet haastatelluista sveitsiläispankkien edustajista sanoivat olevansa huolissaan kiinalaisasiakkaiden varautuneisuuden vaikutuksista liiketoimintaan ja talouskasvuun. Lehti haastatteli asiasta kymmenen suurimman sveitsiläispankin edustajia, ja kaikkien kertomukset mukailivat samaa linjaa.

Erään pankin johtoryhmän Aasian-toiminnasta vastaava jäsen sanoi, että tilastojen mukaan jopa sadat kiinalaisasiakkaat, jotka aikoivat avata kyseisessä pankissa tilin, ovat nyt muuttaneet mielensä.

”Emme olleet vain yllättyneitä vaan šokissa siitä, että Sveitsi hylkäsi neutraalin asemansa”, hän sanoi.

Erään pankin edustaja kertoi talouspakotteiden olleen yksi viime vuoden keskustelunaiheista kiinalaisten asiakkaiden kanssa. Edustajan mukaan kiinalaisasiakkaat olivat kysyneet suoraan, olisivatko heidän varansa turvassa pankissa.

Sveitsiä on pidetty veroparatiisina, johon monet vauraat ulkomaalaiset ovat siirtäneet varojaan. Aasialaisilla asiakkailla on merkittävä rooli Sveitsin pankkialalle, joka kattaa kymmenen prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Sveitsi ei ole paljastanut, kuinka paljon sen rajojen sisälle on talletettu kiinalaisia varoja. FT kertoo, että Kansainvälisen tutkivien toimittajien järjestö ICIJ julkaisi kuitenkin vuonna 2014 tietoja, joiden mukaan monilla Kiinan poliittiseen eliitin jäsenillä sekä näiden lapsilla on tilejä sveitsiläisissä pankeissa.

FT:n haastattelemien sveitsiläispankkien edustajien mukaan suurin osa pankkien kiinalaisasiakkaista ei lukeudu tähän joukkoon. Erään haastateltavan mukaan suurin osa on hänen kokemuksensa perusteella yrittäjiä, joiden omaisuus on noin 10–50 miljoonaa Sveitsin frangia. Summa on jotakuinkin sama euroissa.

Pankkien edustajien mukaan juuri viimeksi mainittujen kiinalaisasiakkaiden katoaminen olisi valtava isku Sveitsin pankeille.

Sveitsi on jäädyttänyt venäläisten varoja yhteensä noin 7,5 miljardin Sveitsin frangin edestä. Se on vain pieni osa kaikista varakkaiden venäläisten Sveitsiin tallettamista varoista, joiden arvo on reilut 46 miljardia Sveitsin frangia.

Sveitsin poliittinen johto on vakuuttanut maan olevan edelleen riippumaton. Sen mukaan Venäjälle asetettujen pakotteiden kohdalla punnittiin Sveitsin neutraalin aseman uskottavuutta Venäjän ”kansainvälisen lain normeja rikkovaa” toimintaa vasten.