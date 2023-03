Tekoälyn edelläkävijänä itseään jo vuosia pitänyt Google laittoi hätävalot päälle, kun keskusteleva tekoäly Chat GPT nosti Open AI -yhtiön ja Microsoftin tekoäly­keskustelun kärkeen.

Teknologiajätti Google kiirehtii tällä hetkellä uusia tekoälyominaisuuksia kaikkiin merkittäviin tuotteisiinsa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Uutistoimiston mukaan Googlen johto on julistanut yhtiöön hätätilan, ja ohjeistanut työntekijöitä liittämään generatiivisen eli luovan tekoälyn ominaisuuksia kaikkiin sen tärkeimpiin tuotteisiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa Bloombergin mukaan kaikkia tuotteita, joilla on yli miljardi käyttäjää. Rajapyykin ovat tiettävästi ylittäneet ainakin yhdeksän yhtiön tuotetta, kuten yhtiön nimeä kantava hakukone, sähköpostialusta Gmail, videopalvelu Youtube, verkkoselain Chrome ja karttapalvelu Maps.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai on Bloombergin lähteen mukaan alkanut ottaa kantaa yhtiön tuotteiden yksityiskohtiin, vaikka se ei tyypillisesti kuuluisi lähellekään hänen toimenkuvaansa.

Uutistoimiston mukaan myös yhtiön perustajat Larry Page ja Sergei Brin ovat osallistuneet yhtiön toimintaan enemmän kuin vuosiin. Brin on Bloombergin mukaan jopa ehdottanut muutoksia Googlen keskustelevan tekoälyn Bardin koodiin.

Googlen kiire johtuu Bloombergin mukaan pitkälti juuri Bardin kenties suurimmasta kilpailijasta, Open AI -yhtiön viime vuoden lopulla julkaisemasta keskustelevasta tekoälysovelluksesta Chat GPT:stä.

Chat GPT nousi nopeasti laajaan suosioon, ja sitä pidetään jopa uhkana Googlen liiketoiminnan tärkeimmälle kivijalalle eli yhtiön nimeä kantavalle hakukoneelle.

Open AI on tiiviisti yhteydessä Googlen kilpailijaan Microsoftiin, joka kertoi tammikuussa tekevänsä miljardien lisäsijoituksen tekoäly-yhtiöön. Microsoft julkaisi helmikuussa hakukone Bingin yhteyteen rakennetun oman versionsa keskustelevasta tekoälystä, joka pohjautuu Open AI:n teknologiaan.

Uutta hätätilaa seurannut kiire on Bloombergin mukaan herättänyt myös huolia, sekä Googlen sisällä että ulkopuolella.

Bloombergin mukaan joidenkin entisten Googlen työntekijöiden mukaan suuri tekoälypainotus muistuttaa vuonna 2011 alkanutta kampanjaa, jossa yhtiön sosiaalisen median palvelu Google+ piti sisällyttää jokaiseen yhtiön tuotteeseen.

Google+ suljettiin kuluttajilta vuonna 2018.

Googlen edustaja kuitenkin kiistää Bloombergille tekoälylinjauksen ja Google+ -kampanjan yhteyden. Edustajan mukaan Google+ -alustaan liittynyt kampanja kosketti kaikkia yhtiön tuotteita, kun uusi tekoälylinjaus lähinnä kannustaa työntekijöitä kokeilemaan yhtiön tekoälytyökaluja sisäisesti.

Yhtiön ulkopuolella huolta on Bloombergin mukaan herättänyt se, miten suuri kiire tuoda tekoälytuotteita markkinoille vaikuttaa yhtiön pyrkimyksiin pitää tekoälysovelluksensa vastuullisina.

Takamatkalle jääminen tekoälytuotteiden etulinjassa on Googlelle kiusallista, sillä se on asemoinut itseään johtavaksi tekoäly-yhtiöksi jo vuosia. Toimitusjohtaja Pichai sanoi Googlen olevan tekoälyä priorisoiva yhtiö jo vuonna 2016, ja se on käyttänyt tekoälyä suosituissa tuotteissaan jo pitkään.

Bloomberg toteaa myös, että merkittäviä osia muiden yhtiöiden tekoälysovellusten taustalla toimivista innovaatioista on lähtöisin Googlelta. Yhtiön jättäneitä tekoälyeksperttejä työskentelee nykyisin monissa kilpailevissa tekoäly-yhtiöissä, myös Open AI:ssa.

Googlen entinen työntekijä ja nykyinen pääomasijoitusyhtiö Shaktin johtaja Keval Desai vertaa Googlen tilannetta Bloombergille kopiokoneyhtiö Xeroxin Parc-nimiseen tutkimuslaboratorioon, joka loi pohjan isolle osalle siitä tekniikasta, jolla Apple ja Microsoft rakensivat henkilökohtaisiin tietokoneisiin pohjautuvat suuryhtiönsä.

”Google haluaa varmistaa, että se ei ole tämän aikakauden Xerox Parc. Kaikki innovaatio tapahtui siellä, mutta toteutus ei laisinkaan.”