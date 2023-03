Ricky Mamadoun sähköauto hajosi, ja varaosan hän saanee vasta loppukeväästä. Nyt hän kertoo, miltä yksityisyrittäjästä tuntuu, kun joutuu abstraktin komponenttipulan uhriksi.

Hetkinen, miksi ajovaihde ei mene päälle ja varoitusvalot palavat?

Espoolainen taksinkuljettaja Ricky Mamadou hämmästyi helmikuussa, kun vajaan vuoden vanha sähköauto ei suostunut liikkumaan. Pian tarvittiin vakuutusyhtiön hinausautoa.

Paljastui, että auton jarrutehostimessa oli vika ja takuuhuolto tehtäisiin K-Autossa. Hän oletti pääsevänsä nopeasti tien päälle, mutta sitten iski pysäyttävä tieto: varaosa voidaan tilata Suomeen aikaisintaan toukokuussa.

”Jos en voi työskennellä, se rajoittaa koko perheeni elämää. Olen stressaantunut, vaimoni on stressaantunut ja lapsetkin stressaavat.”

Mamadou on ajautunut merkilliseen tilanteeseen Volkswagen ID.4 -mallinsa kanssa. Hän on alun perin raskaan liikenteen kuljettaja, joka vaihtoi taksialalle sen sääntelyn vapauduttua vuonna 2018.

Hän ajoi ensin taksia hybridiautolla ongelmitta, kunnes vaihtoi viime keväänä täyssähköön. Tavoitteena oli painaa käyttövoimakuluja alas ja saada sijoitusta Helsinki-Vantaan lentoaseman jonossa ylös. Lentoasemalla sähkötaksit saavat etuoikeuksia.

HS kirjoitti aiemmin lentoasemataksien hintojen epäselvyyksistä. Mamadou tuomitsee huijaukset, mutta myöntää että kilpailu asiakkaista on kovaa ja katteet pienet.

Aluksi sähköautosta oli etua: Hän karkeasti arvioiden pudotti ajokulunsa kolmasosaan vaihtamalla bensiinistä sähköön.

Nyt tuo työjuhta seisoo lumihangessa takuuhuollon pihassa. Osa – jota tiettävästi saisi Yhdysvalloista – on kansainvälisen logistiikkaketjun armoilla siellä jossain.

Ricky Mamadou sanoo tekevänsä nyt koko ajan tappiota ja kokee joutuneensa isojen ketjujen palloteltavaksi.

Volkswagenia edustavasta K-Autosta kerrotaan, että jotkut yksittäiset osat ovat kiven alla komponenttipulan takia. Pelkistäen kyseessä on kansainvälisistä kriiseistä alkanut tapahtumien vyöry, jonka takia autojen ja niiden osien toimitus on tuskallisen hidasta.

Yleensä ongelmat liittyvät elektroniikkaan ja puolijohteisiin, sanoo varaosajohtaja Jani Lindgren.

”Jos mietitään ihan puhdasta huoltoa, niin sen saatavuus on hyvä. Huoltoon pääsee keskimäärin viikossa.”

Lindgrenin mukaan korjausta vaativien autojen osien tilaaminen priorisoidaan ”niin korkealle kuin mahdollista”. Hän myöntää, että komponenttipulan sanominen asiakkaalle on hahmoton selitys.

”Se on aika abstraktia, mutta se on se syy ja puolijohteiden tilanne on haastava. En tiedä lohduttaako se asiakkaita, mutta me ja tehdas teemme kaikkemme.”

Takuutapauksissa sijaisautoasia käsitellään aina tapauskohtaisesti kuluttajasuojalain mukaan. Asia liittyy siihen, kuka on maahantuonut ja myynyt auton. K-Autolla ei ole tarjota sijaisautoa taksiliikenteeseen.

” ”Tuntuu pahalta monen taksinkuljettajan puolesta, jotka vaihtavat sähköautoihin. He eivät tiedä, mitä kaikkea voi tapahtua.”

MamadOU tulkitsee, että hänestä tuli tapauskohtaisuuden uhri.

Hän ei saanut mitään väliaikaista autoa, koska hän osti auton eri firmasta kuin K-Autosta. Toisaalta huollon sijaisautoa ei olisi saanut taksiliikenteeseen.

Vara-takseihin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia, myönnetään Taksiliitosta HS:lle.

Lain mukaan melkein minkä tahansa ”korvaavan auton” voi ottaa taksiksi ”lyhytaikaisen ja tilapäisen” tarpeen vuoksi. Mamadou on odottanut osaa jo kuukauden, joten tämä määre ei täyty.

Liitto muistuttaa yrittäjiä miettimään aina varasuunnitelman, sillä liiketoiminta pohjautuu konkreettisesti tien päälle, jossa voi tapahtua mitä tahansa. Vara-takseja voi myös vuokrata, mutta se on kallista.

Taksiliitto selvitti viime elokuussa taksiyrittäjien sähkötakseihin liittyviä näkemyksiä. Kyselyyn vastasi 1125 liiton jäsenyrittäjää. Heistä 6,8 prosenttia käytti sähköautoa taksina. Marraskuussa 2021 vastaava osuus oli 2,1 prosenttia.

Elokuussa 6,1 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä kertoi, että heillä oli sähkötaksi tilauksessa.

Mamadoun perheellä on toinen auto. Sen voisi muuttaa pitempiaikaisesti taksiksi, mutta se vaatisi luvat, laitteet ja kenties teippauksetkin.

Siihen liittyy riski.

Mitä jos sähköauton osa tulee huomenna? Silloin toisen auton muuntaminen olisi ollut turhaa. Mitäpä jos osaa ei tule koko keväänä? Olisiko silloin toinen auto pitänyt muuntaa jo aiemmin?

Nämä kysymykset vaivaavat Mamadouta. Samalla yli tuhat euroa menee kuussa sähköauton lyhennyksiin, vaikka hän ei voi edes käyttää sitä.

”Parasta olisi, jos auto korjattaisiin nopeasti, mutta meillä ei nyt ole tarkkaa aikahaarukkaa. Iso asuntolaina, lapsia viedään harrastuksiin... tämä rajoittaa koko perheen elämää.”

Häntä harmittaa, miten sähköautoiluun innolla siirtyneet taksiyrittäjät voivat joutua kiusalliseen tilanteeseen auton hajotessa. Asian selvittelyyn on haaskautunut lukematon määrä tunteja, ja Mamadou kokee tulleensa pallotelluksi tiskiltä toiselle.

”Kuin ping pong.”

