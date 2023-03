Uusien sääntöjen mukaan jäsenmaille tulee rajoitetusti mahdollisuus nokittaa, jos jokin EU:n ulkopuolinen maa alkaa houkutella vihreän siirtymän investointeja.

Bryssel

EU-komissio laajentaa jäsen­maiden mahdollisuuksia tukea omia yrityksiään ja teollisuuttaan. Kyseessä on EU:n tapa vastata Yhdys­valtain vihreää siirtymää tukevaan lain­säädäntöön, joka tunnetaan myös lyhenteellä IRA.

Komissio julkisti uudet säännöt torstai-iltana. Niitä pohjustettiin helmikuun EU-huippukokouksessa. Komissiolla on valtion­tuissa yksinomainen toimi­valta, eli mitään lainsäädäntö­kierroksia EU-parlamentissa tai jäsen­maissa ei enää tarvita.

EU:ssa on pelkona, että IRA:n takia yritykset alkavat mieluummin sijoittaa vihreät investointinsa Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan.

Tuoreimmat uutiset ovat kertoneet, että esimerkiksi Volkswagen suunnittelee akku­tehdasta Yhdys­valtoihin, koska se laskee saavansa IRA:n ansiosta Yhdys­valtojen hallinnolta miljardien eurojen tuet.

Komission mukaan jäsenmaat voivat vuoden 2025 loppuun tukea vapaammin investointeja, joiden tarkoituksena on lisätä uusiutuvaa energiaa tai edistää teollisuuden vähä­hiilisyyttä.

Esimerkiksi teräs­teollisuus on kovaa vauhtia vähentämässä hiilidioksidi­päästöjään.

Uusissa säännöissä merkittävää on, että komissio sallii tuotantoon liittyvät investointi­tuet nykyistä laajemmin. Nyt tuotanto­tuet on sallittu vain vähiten kehittyneillä EU-alueilla eli niin sanotuilla koheesio­alueilla.

Tuotannolliset investointi­tuet koskevat akkuja, aurinko­paneeleita, tuuli­turbiineita, lämpö­pumppuja, vedyn tuotannossa tarvittavia elektrolyysereitä ja hiilidioksidin talteen­ottoon liittyviä laitteita sekä niiden tuotannossa tarvittavia raaka-aineita.

Jäsenmaille tulee myös rajoitettu mahdollisuus vastata tukeen, jota yrityksille on luvattu EU:n ulkopuolella liittyen vihreään siirtymään. Tällainen ”matchingiksi” nimetty tuki on uutta.

Sitä voi antaa vain investoinneille, jotka sijoittuvat tietyille vähemmän kehittyneille alueille, tai useiden jäsen­maiden yhteis­projekteille. Matching-tuki ei saa johtaa jäsen­maiden keskinäiseen kilpailuun investoinnin sijainti­paikasta.

Suomella ei ole ollut mitään valtion­tukien määrä­aikaisia yksinkertaistuksia vastaan, jos tavoitteena on esimerkiksi lisätä uusiutuvaa energiaa. Sen sijaan hallitus on linjannut, että EU:n ei pitäisi vapauttaa investointi­tukia, joilla tuetaan yritysten tuotantoa. Pelkona on, että EU:ssa alkaa tuki­kilpailu, jossa pienemmät maat eivät pärjää.

EU on joustavoittanut valtion­tuki­sääntöjä viime vuosina useaan kertaan. Ensin syynä oli korona­pandemia, joka uhkasi kaataa yrityksiä, ja sitten Venäjän hyökkäys­sota ja siitä seurannut energia­kriisi.

Seurauksena ovat olleet miljardi­tuet yrityksille: pandemian takia yli 940 miljardia euroa. Venäjän hyökkäys­sodan takia jäsenmaat ovat hyväksyttäneet toistaiseksi yli 670 miljardin euron valtion­tuet, mutta kyseessä on vasta alustava summa.

Korona­poikkeukset päättyivät kesäkuussa 2022. Energia­kriisin takia annettujen poikkeuksien oli tarkoitus olla voimassa vain tämän vuoden loppuun, mutta nyt vapaampaa valtion­tukien jakoa jatketaan vuoden 2025 loppuun.