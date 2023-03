Timo Ahopelto ja Ilkka Kivimäki eivät usko, että yhdysvaltalaispankin kaatumisella olisi suurta vaikutusta suomalaisiin start-upeihin. Suomalaisten start-upien tytäryhtiöillä on todennäköisesti suhteellisen vähän rahaa kiinni Silicon Valley Bankissa.

Suomalaisilla start-upeilla ei ole hätää, vaikka start-upeihin keskittynyt pankki on kaatunut Yhdysvalloissa. Näin arvioi pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin osakas Timo Ahopelto.

Hän laskeskelee, että karkeasti arvioiden Silicon Valley Bankin eli SVB:n kaatuminen vaikuttaa noin 300:een suomalaiseen start-upiin, joilla on tytäryhtiö Yhdysvalloissa.

SVB on erikoistunut start-upeihin. Jos suomalaisella start-upilla on tytäryhtiö Yhdysvalloissa, on sillä todennäköisesti tili SVB:ssä.

SVB:on ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti. Keskiviikkona pankki kertoi, että se oli myynyt noin 21 miljardin dollarin edestä omistamiaan arvopapereita ja tehnyt myynnissä verojen jälkeen noin 1,8 miljardin dollarin tappiot.

Pankki joutui myymään arvopapereita, koska sen asiakkaat nostivat talletuksiaan kiihtyvää tahtia. Torstaina tallettajat alkoivat vetää rahojaan pankista entistäkin nopeammin.

Pankin kaatuminen on aiheuttanut jossain määrin epävarmuutta myös suomalaisessa start-up -yhteisössä. Ahopellon mukaan tilanne on kuitenkin jo rauhoittumaan päin.

Mikä merkitys SVB:n kaatumisella on suomalaisille start-upeille?

”Suoraan sanottuna en usko, että juuri mikään”, Ahopelto sanoo.

”Tämä on myrsky vesilasissa.”

Syy Ahopellon tyyneyteen löytyy suomalaisten start-upien toimintaperiaatteista sekä talletussuojasta.

Ahopellon mukaan aluksi moni saattoi unohtaa, että yhdysvaltalaispankin tileillä olevat varat on vakuutettu 250 000 dollariin saakka.

Tällä hetkellä näyttää Ahopellon mukaan siltä, että tallettajien varat pystyttäisiin palauttamaan lähes täysimääräisesti.

Suomalaisyrityksillä ei todennäköisesti ole suuria summia kiinni pankissa, arvioi Ahopelto.

Tyypillisesti suomalaisyritysten varat ovat suomalaisissa tai eurooppalaisissa pankeissa. Yritykset siirtävät kerran tai kahdesti kuussa rahaa tytäryhtiöidensä yhdysvaltalaisille tileille, kertoo Ahopelto. Siirrettävät summat ovat suhteellisen pieniä, sillä varoilla katetaan kuukausittaisia toimintamenoja, kuten palkkoja ja laskuja.

Ahopellon mukaan nyt näyttää siltä, että suomalaisyhtiöt ovat saamassa pankin tileillä olevat varansa maanantaina tai alkuviikosta. Jos varoja on yli 250 000 dollaria, voi talletussuojan ylittävän osuuden saamiseen mennä kuukausia tai vuosia.

”En usko, että tästä tulee likviditeettiasiaa suomalaisille start-upeille.”

Ahopelto arvioi, että haaste on tällä hetkellä se, että yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt joutuvat mahdollisesti avaamaan uusia tilejä uusiin pankkeihin, jotta tytäryhtiöt pysyvät maksamaan esimerkiksi palkkoja.

Myös Maki.vc-pääomasijoitusyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Kivimäki arvioi, ettei kalifornialaispankin kaatumisella ole suurta merkitystä suomalaisille start-upeille.

”Minun ymmärrykseni olisi se, että todennäköisesti päästään nopeasti korjaamaan ongelmaa, eikä vajota syvemmälle. Maanantaina ollaan viisaampia.”

Kivimäki huomauttaa, ettei suomalaisen start-upin pitäisi joutua ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin, jos yhdysvaltalaisen tytäryhtiön tilillä on kalifornialaisessa pankissa esimerkiksi 100 000 tai 200 000 dollaria. Summat ovat talletussuojan piirissä.

”Tämä [pankin kaatuminen] ei isossa kuvassa kosketa koko start-up-kenttää Suomessa.”

Kivimäki myöntää, että yksittäisten yritysten kohdalla tilanne voi olla toinen. Tällöin näiden yritysten tytäryhtiöillä pitäisi olla suuria, miljoonissa laskettavia summia kiinni kyseisessä pankissa.

Kivimäki ei tiedä, kuinka monta tällaista start-upia voisi olla Suomessa. Hän kuitenkin arvelee, että vain muutama tytäryhtiöistä voisi mahdollisesti joutua suurempiin ongelmiin pankin kaatumisen vuoksi.