Liittovaltiota on vaadittu puuttumaan SVB:n tilanteeseen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ja liittovaltion talletussuojarahasto FDIC harkitsevat uuden rahaston perustamista, kertoo Bloomberg lähteisiinsä vedoten.

Syynä on Silicon Valley Bankin (SVB) kaatuminen. Fedin ja FDIC:n tarkoituksena on lieventää paniikkia.

Rahaston ideana on pyrkiä hillitsemään muille pankeille tulevia seurauksia.

Fed ja FDIC eivät ole vahvistaneet asiaa Bloombergille.

Bloombergin mukaan FDIC on käynyt keskusteluja pienten ja keskisuurten yhdysvaltalaispankkien kanssa niiden taloudellisesta tilanteesta. Yksi tällaisista pankeista on First Republic Bank.

Fed pitää maanantaina kokouksen suljetuin ovin. Fed ei ole kertonut syytä kokoukselleen.

Yhdysvaltain pankkiviranomainen otti perjantaina Silicon Valley Bankin määräysvaltaansa sen jälkeen, kun pankki ajautui akuuttiin kassakriisiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministerin Janet Yellenin mukaan maan hallitus haluaa, etteivät SVB:n ongelmat leviä. Hän kuitenkin sulki pois pankille annettavan pelastuspaketin.

Yellen sanoi televisiokanava CBS:n haastattelussa, että hallitus haluaa varmistaa, ettei yhden pankin ongelmat tartu niihin, jotka ovat terveitä.

Riskisijoittajat ovat Twitterissä vaatineet liittovaltiota puuttumaan tilanteeseen, kertoo CNBC.

Pelkona on, että SVB:n kaatuminen aiheuttaa epäluottamusta pankkisektoriin. Epäluulo kohdistuu erityisesti keskikokoisiin pankkeihin.

SVB on keskittynyt start-upeihin. Pelkona on, että Yhdysvalloissa pankin kaatuminen johtaa start-upien irtisanomisaaltoon.

SVB:n tilannetta on seurattu eri puolilla maailmaa. Pankkiosakkeet heilahtelivat Yhdysvalloissa ja Euroopassa torstaina ja perjantaina.

Yuan Yawei arvioi Reutersille, että SVB:n kaatumisella voi olla kielteinen psykologinen vaikutus Kiinan markkinoihin, vaikka kaatuminen ei todennäköisesti johdakaan uuteen finanssikriisiin. Yawei on hedge-rahaston johtaja Water Wisdom Asset Managementissä.

The New York Timesin mukaan kyseessä on toiseksi suurin pankin kaatuminen Yhdysvaltojen historian aikana.